Aké autá prídu na trh? Veľký prehľad noviniek na rok 2018

Rok 2018 prinesie množstvo noviniek v automobilovom svete. Pozrite si ucelený prehľad ohlásených modelov, ktoré už na trh prichádzajú alebo ešte iba pribudnú v priebehu roka.

Aj keď sa automobilky čoraz častejšie chvália príchodom elektrických modelov, nasledujúci rok ešte ostáva v znamení dieselových a benzínových motorov. K slovu sa dostanú aj tradičné off-roady a nechýba ani množstvo luxusných áut v podobe veľkých SUV či superšportov.

ALFA ROMEO

Talianska Alfa je s novinkami pre budúci rok zatiaľ ticho. Okrem príchodu športovej verzie modelu Stelvio so štvorlístkom, teda označením Quadrifoglio, by sa podľa minuloročných plánov mal na trhu objaviť aj nový sedan, ktorý by si trúfol na BMW radu 5 či Mercedes triedy E. Podvozkovú platformu si požičia z menšej Giulie.

ASTON MARTIN

Na trh príde nedávna novinka Vantage so štvorlitrovým vidlicovým osemvalcom a výkonom 510 koní. Patrí síce k najdostupnejším Astonom, no jeho cena v Nemecku predstavuje čiastku 154-tisíc eur. Rovnaký motor bude poháňať aj elegantnú novinku v podobe kabrioletu DB11 Volante.

Aston Martin DB11 Volante (zdroj: Aston Martin)

AUDI

Audi bude mať budúci rok náročný na premiéry nových modelov. Už na jar sa na cesty dostane nová generácia vlajkovej lode A8, aj liftback A7. Medzi najdôležitejšie novinky bude patriť piata generácia modelu A6 vo verzii sedan aj kombi Avant. Dizajnovo bude vychádzať z konceptu Prologue Avant, ktorý mal premiéru ešte v roku 2015 na autosalóne v Ženeve.