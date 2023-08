Slovenské firmy sa môžu uchádzať o dotáciu na elektronabíjačky

Slovenskí podnikatelia sa môžu uchádzať o dotáciu na výstavbu nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá.

BRATISLAVA. Slovenskí podnikatelia sa môžu uchádzať o dotáciu na výstavbu nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá. Ministerstvo hospodárstva SR už vyhlásilo výzvu na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily.

Celkovo si firmy rozdelia viac ako 6 miliónov eur. Na pomalšie nabíjačky s výkonom 11 kilowattov by malo smerovať 1,2 milióna eur, na rýchlonabíjačky s výkonom viac ako 50 kilowattov zvyšných 4,8 milióna eur.

Ako uviedol na tlačovej besede štátny tajomník ministerstva hospodárstva Peter Švec, vďaka tejto výzve by sa malo na Slovensku postaviť 800 pomalších nabíjačiek a 360 rýchlonabíjačiek.

Slovenské firmy sa môžu uchádzať v prvom kole o dotáciu do konca septembra. Ich projekt výstavby nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily môže získať podporu do výšky 50 % oprávnených výdavkov. Maximálne môže získať firma 1 500 eur na jednu pomalú nabíjačku a 14 500 eur na rýchlonabíjačku. Podnikatelia môžu predkladať dva typy žiadostí. Malá žiadosť predstavuje projekty, kde výška oprávnených nákladov bude od 24-tisíc eur do 120-tisíc eur. Veľká žiadosť bude pre projekty nad 120-tisíc eur.

Novovybudované nabíjačky musia byť dostupné pre širokú verejnosť. „Hovoríme o výzve pre firemný sektor, ale tie nabíjacie stanice budú musieť byť aj pre širokú verejnosť. To znamená, že budú na pozemkoch firiem, ale tak, aby boli dostupné pre verejnosť,“ konštatoval Švec s tým, že zatiaľ nejde o podporu výstavby nabíjačiek na diaľniciach.