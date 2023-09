Do slovenskej firmy InoBat vstúpila čínska spoločnosť Gotion High-Tech

Vstup spoločnosti Gotion High-Tech do InoBat by mal posilniť vývoj a výrobu batérií v Európe.

BRATISLAVA. Slovenská spoločnosť InoBat má nového investora. Čínsky výrobca batérií Gotion High-Tech získal 25-percentný strategický základný podiel vo firme InoBat AS. Vstup Gotion High-Tech do InoBat sa pripravoval takmer rok, pričom ide o prvú veľkú investíciu takéhoto globálneho výrobcu batérií do európskeho startupu.

Zámerom vstupu investora je umiestnenie vývoja, výroby a recyklácie batérií pre zákazníkov so zameraním na strednú a východnú Európu. Počíta sa ale napríklad aj s výrobou zelených materiálov pre batérie v Maroku.

Vstup spoločnosti Gotion High-Tech do InoBat by mal posilniť vývoj a výrobu batérií v Európe. InoBat vďaka tomuto partnerstvu získa aj prístup k výrobným kapacitám v Číne a Európe. „Táto spolupráca medzi globálnym batériovým konglomerátom a európskym startupom znamená pre celý batériový priemysel v Európe nový míľnik a otvára dvere pre inovácie a industrializáciu,“ uviedol spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti InoBat Marián Boček.

Zakladajúci predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Gotion Group Zhen Li vysvetľuje, že Gotion High-Tech vyčlenila značný kapitál a interné ľudské zdroje na zabezpečenie a ochranu úspechu spoločnosti InoBat v rámci tejto transakcie. „Cieľom partnerstva je, aby spoločnosť Gotion High-Tech spolu s InoBat rozšírili dosah svojich batérií po celom svete,“ dodal Zhen Li.

Gotion High-tech Co., Ltd., ako prvá súkromná spoločnosť v odvetví batérií pre elektrické vozidlá, vstúpila na kapitálový trh a bola uvedená na Shenzhenskej burze cenných papierov v máji 2015. Spoločnosť sa špecializuje na vývoj a výrobu batérií pre elektrické vozidlá, batérie pre skladovanie energie, zariadenia pre prenos a distribúciu elektrickej energie.

InoBat sa špecializuje na výskum, vývoj, dizajn, výrobu, recykláciu a konečnú likvidáciu inovatívnych elektrických batérií navrhnutých na mieru. InoBat sa zameriava na riešenia pre automobilový, úžitkový, nákladný, motoristický a letecký sektor.