Keby každý z nás jazdil podľa auta za sebou, netvorili by sa zápchy, hovorí štúdia

Jednoduchá zmena zrýchli premávku a ušetrí palivo.

3. jan 2018 o 13:46 Michael Kasarda

CAMBRIDGE, BRATISLAVA. Šoféri - a asistenčné systémy - by sa mali riadiť aj podľa auta za sebou, nie len pred sebou. Vďaka tomu by bola premávka plynulejšia a bez nehôd.

Najlepšie by bolo, keby každé auto išlo približne v polovici vzdialenosti auta pred ním a za ním. Tvrdí to decembrová štúdia vedcov z univerzity MIT, uverejnená vo vedeckom časopise IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems.

Pre vysvetlenie si predstavme klasickú pomaly sa pohybujúcu kolónu áut. Keď sa jedno auto preradí z pruhu do pruhu, autá za ním musia spomaliť. Keďže vodičom chvíľu trvá, kým zareagujú, a potom brzdia prudšie, autá jedno za druhým spomaľujú viac a viac.

Premávka napokon úplne zastaví - a o chvíľu sa znovu rozbehne. Napríklad na bratislavskom Prístavnom moste sú takéto zdanlivo bezdôvodné zastavenia na dennom poriadku.

Aj malé spomalenie môže vyvolať veľkú zápchu

Môžeme to prirovnať k efektu motýlích krídel - aj malé spomalenie auta môže vyvolať veľké komplikácie o pár desiatok metrov za ním. Nepriateľom plynulej jazdy sú tí, čo idú rýchlejšie, ale aj tí čo idú pomalšie. Keby sa všetci ustálili na rovnakej rýchlosti, premávka by išla najlepšie.