Land Rover oslavuje 70 rokov. Opraví prototyp z roku 1948

Jeden z prvých Land Roverov predstavených verejnosti bol nezvestný viac ako 60 rokov.

12. jan 2018 o 12:51 Filip Režný

LONDÝN. Land Rover oslavuje v roku 2018 svoje už sedemdesiate narodeniny. Pri tejto príležitosti sa rozhodli zreštaurovať jeden z pôvodných predprodukčných vozov britskej automobilky.

Jedná sa o jeden z troch originálov, ktoré sa svetu ukázali v roku 1948 na autosalóne v Amsterdame. Vtedy verejnosť po prvý raz mohla vidieť tvary, ktoré sa neskôr stali kultovými.

Podľa vyjadrenia automobilky ide o historicky najvýznamnejší Land Rover, ktorý zatiaľ nebol zreštaurovaný. Dlhé roky nikto netušil, kde sa stratený prototyp nachádza, no pritom stál v záhrade iba pár kilometrov od Solihullu, kde ho pôvodne postavili.

O opravu sa postarajú experti z divízie Jaguar Land Rover Classic, ktorá sa špecializuje na reštaurovanie starých automobilov a s Land Rovermi má bohaté skúsenosti. Pozvanie pozrieť sa na priebeh opráv dostali aj predchádzajúci majitelia vzácneho teréniaku.

Tento výnimočný automobil sa na cesty dostal až v roku 1955, v roku 1961 bol predaný novému majiteľovi. Naposledy brázdil cesty v šesťdesiatych rokoch, potom strávil dvadsať rokov odstavený v poli.

Koncom osemdesiatych rokov opäť putoval do nových rúk, tentokrát už s úmyslom vrátiť ho do pôvodného stavu, no jeho oprava nikdy nezačala. Ďalších takmer dvadsať rokov strávil odstavený v záhrade, kde ho nedávno náhodou objavili.

(zdroj: Jaguar Land Rover)

Napriek dlhým rokom odolávania poveternostným podmienkam je karoséria vo veľmi zachovalom stave, za čo vďačí hlavne použitým hliníkovým panelom. Práve vďaka nim prežíva dodnes obdivuhodné množstvo pôvodných Land Roverov.

Hoci produkty divízie Classic väčšinou vyzerajú lepšie ako v deň, keď zišli z výrobnej linky, tento kus svoj zašlý lesk naspäť nedostane. Pri oprave majú v úmysle zachovať patinu, a to vrátane originálneho svetlozeleného laku z roku 1948.

Predprodukčné modely sa od sériových líšili iba v niekoľkých drobnostiach ako je napríklad použitie hrubšieho hliníkového plechu. Ich tvary sa však už nemenili a model sa vyvinul do známeho Defenderu, ktorého výroba skončila v roku 2016 po neuveriteľných 67 rokoch.

Jedným z prvých projektov divízie Jaguar Land Rover Classic bola séria 25 kusov Land Roverov z prvej série, ktoré sa predávali aj za 90 000 eur. Tento kus bude mať ešte oveľa vyššiu hodnotu, na predaj však nebude. Po dokončení bude vystavený vedľa vôbec prvého Land Roveru prezývaného "Huey".