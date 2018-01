Chevrolet vyrobil osemvalec, ktorý vie vypnúť sedem valcov

Silverado používa diely z hliníka, za ktoré výrobca konkurenciu kritizoval.

15. jan 2018 o 11:56 Michael Kasarda

DETROIT, BRATISLAVA. Jediný valec stačí pri pokojnej jazde na to, aby pri pokojnej jazde udržal obrovský pickup v pohybe. Technológiu vypínania valcov používajú aj mnohé európske autá, no nový Chevrolet Silverado sa vie uskromniť najviac zo všetkých.

Technológia automatického vypínania valcov je na trhu už niekoľko rokov, napríklad koncern Volkswagen ju používa v štvorvalcových motoroch s označením 1,4 TSI ACT. V nich riadiaca jednotla pri pokojnej jazde vypne vstrekovanie paliva do dvoch valcov, pri vidlicových motoroch ide obvykle o celý rad valcov.

V novej generácií pickupu Silverado, ktoré Chevrolet predstavil na prebiehajúcom autosalóne v Detroite, vie riadiaca jednotka vypnúť "akýkoľvek počet valcov," píše sa v tlačovej správe. Pri každom otočení kľukového hriadeľa sa vypnú iné valce, aby žiaden príliš nevychladol a aby sa minimalizovali vibrácie.

Ponúkne viac chrómu alebo menej chrómu

Keď Chevrolet pripravoval súčasnú generáciu Silverada, automobilka sa práve spamätávala z prekonaného bankrotu, potrebovala čo najrýchlejšie dostať na trh nový pickup a preto sa ponáhľala s jeho vývojom. "Toto Silverado je konečne pickup, aký sme chceli postaviť," povedal o novinke Mark Reuss, riaditeľ vývoja koncernu General Motors.

Nové Silverado je väčšie ako predchodca, ale pritom je až o 200 kilogramov ľahšie - okrem iného vďaka tomu, že viaceré panely karosérie sú po novom z hliníka, za čo Chevrolet v minulosti kritizoval konkurečný Ford. (Ford aj Chevrolet používajú oceľový rám.)

Medzi novinky Silverada patrí aj elektricky sklopné zadné čelo, vôbec prvý raz použité na pickupe. Zákazníci majú na výber osem stupňov výbavy, ktoré sa navonok líšia množstvom použitého chrómu, pretože podľa automobilky preferujú niektorí nenápadnejšie vozidlá a iných zrkadlové plochy priťahujú.

Lacná úspora paliva

Pod kapotou Silverada nájdeme naftový trojlitrový radový šesťvalec a benzínové V8 s objemom 5,3 a 6,2 litra. Kdispozícii je aj nová desaťstupňová automatická prevodovka.

Benzínové osemvalce sú vybavené spomínanou technológiou vypínania valcov, ktorá by mala v priemere ušetriť okolo 15 percent paliva. Na prvý pohľad to neznie ako veľká úspora, no valce sa vypínajú len pri nízkej záťaži a do tých, ktoré ostávajú aktívne, sa vstrekuje väčšie množstvo paliva.

Startup Tula Technologies, ktorý začal takéto vypínanie valcov ešte v roku 2014 vyvíjať vtedy upozornil, že táto úspora paliva je relatívne lacná. Náklady na ušetrenie jedného percenta paliva vypínaním valcov sú asi 30 dolárov, rovnaká úspora použitím hybridnej technológie stojí 200 dolárov.