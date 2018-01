General Motors začne vyrábať autá bez volantov a pedálov už budúci rok

Cruise AV je založený na Chevrolete Bolt.

17. jan 2018 o 15:23 Washington Post, Peter Holley

DETROIT, BRATISLAVA. Budúcnosť šoférovania vôbec nepočíta so šoférovaním. To je najdôležitejšia vec, ktorú sme si odniesli so stretnutia s novým autonómnym autom koncernu General Motors.

Chevrolet Cruise AV nemá volant, pedále, iné ovládače a ani vodiča - prvky, ktoré boli posledných 130 rokov potrebné na jazdenie autom. Cruise AV, štvrtá generácia autonómneho auta založená na elektroaute Bolt (v Európe v predaji pod názvom Opel Ampera-e) - má všetko pod kontrolou.

Automobilka GM minulý týždeň oznámila americkému ministerstvu dopravy zámer spustiť masovú výrobu tohto auta už budúci rok. Výrobca ho označuje ako "prvé, na výrobu pripravené vozidlo", ktoré je postavené výhradne za účelom "bezpečnej, samostatnej prevádzky bez vodiča" na úrovni, ktorá sa označuje ako "autonómna jazda levelu 4".

Prvé bez miesta pre vodiča

General Motors zďaleka nie je jediná spoločnosť, ktorá vyvíja samojazdiace autá. Firmy Zoox či Waymo - súčasť Googlu - tiež testovali autá levelu 4. Zatiaľ vždy v nich sedel šofér pripravený prevziať v kritickej situácií riadenie.