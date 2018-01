Mitsubishi Eclipse Cross nie je iba ďalším SUV do počtu (prvá jazda)

Mitsubishi momentálne prechádza zložitým obdobím. Minulý rok sa po kríze stalo súčasťou aliancie Renault Nissan, ktorá mu pomôže urýchliť príchod nových modelov.

Zatiaľ je však v akomsi medziobdobí a tak si pri starnúcej ponuke modelov od novinky Eclipse Cross sľubuje veľa.

Aj keď staronový názov Eclipse znamená v angličtine zatmenie, automobilka verí, že pre ňu to bude výslnie. Aké je teda najnovšie Mitsubishi? Vyskúšali sme si ho na ceste z Bratislavy do Veľkej Fatry, ktorá bola priam rozprávkovo prikrytá snehom.

Eclipse vyzerá na fotkách menší, než v skutočnosti je. Jeho dĺžka 4 405 milimetrov patrí už do kategórie stredne veľkých SUV ako Hyundai Tucson, Nissan Qashqai či Renault Kadjar. Aj keď by sa mohlo zdať, že Eclipse bude náhradou za ASX, nie je to tak. Je od neho o 11 centimetrov dlhší a zároveň od Outlanderu o 29 cm kratší. Eclipse tak pomôže skrátiť čakanie na novú generáciu starších súrodencov, na ktorých si zrejme ešte pár rokov počkáme.

Hra na SUV kupé

Dizajn Eclipsu sa začal rodiť už pred piatimi rokmi formou štúdie XR-PHEV. Z nej si zobral bočnú siluetu s klesajúcou strechou a dozadu stúpajúcou líniou bočných okien.