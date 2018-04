Hasič: Smrteľná nehoda Tesly ukazuje, že nehody elektroáut sú náročné na zvládnutie

4. apr 2018 o 10:10 Michael Kasarda

Elektromobil Tesla Model X po náraze do zvodidla.(Zdroj: TASR / AP)

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Elektromobily sú síce bezpečnejšie, ale v prípade nehody je zásah pre záchranné zložky ďaleko náročnejší. Ak sa majú elektroautá hromadne rozšíriť, hasiči aj polícia musia prehodnotiť to, ako budú v prípade ich havárie postupovať.

Pre hasičov je poučením nedávna smrteľná nehoda elektrického SUV Tesla Model X. To na konci marca narazilo v plnej rýchlosti do zvodidiel ktoré oddeľovali odbočku, šofér Tesly po prevoze do nemocnice na následky nehody zomrel.

V čase nárazu mal vodič aktivovaný systém Autopilot, Tesla v stanovisku uvádza, že v čase nárazu auto opakovane upozornilo vodiča, že sa má venovať premávke. Od momentu, kedy vodič mohol zbadať zvodidlá do momentu nárazu prešlo približne päť sekúnd, počas ktorých sa mohol vodič zrážke vyhnúť.

Od nehody sa objavili videá, ktoré ukazujú, že Autopilot si nevie poradiť v mieste, kde sa cesta mierne krúti a odpája sa z nej odbočovací pruh. Aj na tejto "simulácii" Tesla takmer skončila vo zvodidlách.

video //www.youtube.com/embed/6QCF8tVqM3I

Hasenie trvá dvakrát tak dlho