Dopravná hádanka: Čo máte robiť, keď vychádzate z obce?

Spätné zrkadlá neslúžia len na cúvanie.

3. apr 2018 o 11:09 Michael Kasarda

Možno to nie je všetkým vodičom hneď jasné, ale vodiči majú povinnosti aj voči autám za sebou. Spätné zrkadlá sa nepoužívajú len pri cúvaní, vodič by sa do nich mal priebežne pozerať aj za jazdy.

Obzvlášť vo chvíli, keď sa blíži značka konca obce a vodič sa chystá zrýchliť, povedzme, z päťdesiatky na deväťdedsiatku.

Hádanka týždňa

Prečo sa treba pozrieť do spätného zrkadla v momente, kedy vychádzame z obce?

Správnu odpoveď sa dozviete kliknutím na tento link.

