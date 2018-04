Nissan Qashqai je nomád, ktorý sa usadil v meste (test)

Nissan Qashqai - prehľad základných parametrov Cena (Eur) 17 250 - 29 610 Spotreba výrobca / v teste (l) 5,8 / 7,2 Veľkosť kufra (l) 410 Rozmery - rázvor; dĺžka; šírka; výška (mm) 2 646; 4 394; 1 806 (bez zrkadiel); 1590

Keď v roku 2006 prišla prvá generácia Nissanu Qashqai, nikto jeho názov nevedel poriadne vysloviť, ani správne napísať. Význam slova má vraj odkazovať na nomádov žijúcich v horských oblastiach juhozápadného Iránu. Qashqai je už opačným prípadom, jeho revírom je mesto.

Keď Qashqai prišiel na trh, bol náhradou za offroad Terrano a nepriamo zastúpil aj kompaktný hatchback Almera. Vtedy ešte celkom riskantný krok sa ukázal ako správna voľba a za 10 rokov Qashqai dosiahol vyše dva milióny predaných kusov.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Aká je aktuálna ponuka kompaktných SUV na trhu? Predaje stále rastú

Dnes je Qashqai najpredávanejším Nissanom v Európe a vedie aj v rebríčku stredne veľkých SUV, kde poráža svojho najväčšieho rivala - Volkswagen Tiguan. Zaujímalo nás, prečo tomu tak vlastne je.

Druhá generácia Qashqaiu je na trhu už štyri roky, takže prišiel ideálny čas na facelift. Ten síce nepriniesol radikálnu zmenu dizajnu, ani nové motory, ale skôr sa zameral na výrazne bohatšiu výbavu, ktorá uspokojí aj náročnejších zákazníkov. Čo všetko sa teda zmenilo?

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Nová je predná maska s výraznejším chrómovaním a adaptívnymi LED svetlami. Qashqai tak pôsobí širším dojmom. Znak už nie je plastický, ale dobre kryje umiestnenie radaru. Okrúhle hmlovky vystriedali hranaté a sú umiestnené až nebezpečne nízko. Kto by ale jazdil s Qashqaiom do terénu?

Jeho revírom bude aj tak mesto, najmä ak ide o obľúbenú verziu iba s predným náhonom. Celkovo dizajn pôsobí celkom unisex, čo je prvý predpoklad úspechu. Omladená verzia pekne vynikne s dvojicou nových farieb, buď modrou farbou Vivid alebo netypickou hnedou Chestnut.

Vyšperkovaná výbava

Dnes sú viacerí zákazníci ochotní priplatiť si za lepšiu výbavu a automobilky na tento trend reagujú rozšírenou ponukou aj pri starších modeloch. Qashqai je síce bestsellerom, ale prečo si prvenstvo nepoistiť ešte lepšou výbavou? Nissan tak pridal najvyšší stupeň Tekna+. Za malým pluskom sa skrýva prakticky všetko, čo vás napadne, čím sa zo stredne veľkého SUV stáva takmer prémiová záležitosť.

Pri pohľade do interiéru zaujmú nové celokožené sedadlá Nappa a tiež nový trojramenný volant. Stredová konzola s mediálnym systémom zmenami neprešla, takže začína pôsobiť už trochu archaicky. Slabšie rozlíšenie displeja, ani ovládače rádia ale nemajú vplyv na celkovú funkčnosť, ktorá je dobre zvládnutá. Podobne ako v sesterských Renaultoch, aj tu sa objavuje kvalitná audiosústava značky Bose s ôsmimi reproduktormi.

Prístrojová doska sa nezmenila, nový je však trojramenný volant. (zdroj: Peter Kálmán)

Vo výbave Tekna+ je aj panoramatické strešné okno, ktoré presvetľuje tmavý interiér ale zároveň neuberá potrebné centimetre nad hlavami pasažierov. Páčia sa nám veľké kontrolky mŕtveho uhla, ktoré nie sú umiestnené klasicky v spätných zrkadlách, ale priamo v interiéri, takže sú vodičovi viac na očiach. V zime prídu vhod vyhrievané sedadlá aj čelné sklo.

Parkovania v meste uľahčuje kamera s vyskladaným 360-stupňovým pohľadom na okolie auta. Mimochodom, Qashqai bol jedným z prvých, ktorý tento systém ponúkol. Automatické parkovanie, ktoré je tiež vo výbave, sa nám žiaľ napriek niekoľkým pokusom nepodarilo správne aktivovať.

Kufor je pomerne plytký, má iba 410 litrov. (zdroj: Peter Kálmán)

To najdôležitejšie vo výbave populárneho Nissanu zatiaľ chýba, ale zmeniť sa to má už tento rok. Qashqai, podobne ako nový elektrický Leaf, totiž dostanú systém ProPilot s funkciou takmer autonómnej jazdy, teda automatického brzdenia, zrýchľovania a udržiavania auta v jazdnom pruhu. Je to niečo, s čím sa zatiaľ stretávame iba pri prémiových značkách.

Jazda s rozumom namiesto emócií

Paleta motorov je ideálne nastavená, čo hrá opäť v prospech dobrých predajov. Do mesta môže postačovať benzínové štvorvalcové turbo DIG-T s výkonom 115 koní, univerzálnejším je však najvýkonnejšia 163-koňová verzia, ktorej nechýba agilita ani na okreskách či na diaľnici.

Motor je až prekvapivo dobre odhlučnený, aj keď už ide do otáčok, počuť iba tlmený rev. Zo začiatku sme si preto stišovali rádio, aby sme počuli, ako sa správa. Krútiaci moment 240 Newtonmetrov je dostupný od 2000 otáčok za minútu. Priemerná spotreba sa v našom prípade pohybovala na úrovni 7,2 litra na 100 km.

(zdroj: Peter Kálmán)

Zo začiatku sme si museli zvykať na mierne oneskorenú reakciu spojky a jemného plynu. Radenie šesťstupňovej prevodovky je presné, pre niekoho môže byť nevýhodou absencia automatickej prevodovky a pohonu 4x4 pri tejto motorizácii. Kombinácia sa nedá poskladať ani pri úspornejšej 130-koňovej dieselovej verzii.

Nissan s faceliftom Qashqaiu vylepšil riadenie, má aktívne ovládanie podvozku, takže auto výborne drží stopu a zbavilo sa nedotáčavosti pri svižnejšom prejazde zákrut. Napriek tomu zábavu za volantom nečakajte, oproti Seatu Ateca či Škode Karoq pôsobí Qashqai trochu mdlo.

Komfort zlepšuje viacprvková zadná náprava. Aj keď pruženie je nastavené tuhšie, pri sérii priečnych nerovnosti, napríklad jazde po panelovej ceste, má Qashqai tendenciu sa rozhúpať. Dobrou správou je, že ani veľké 19-palcové disky, ktoré mimochodom autu veľmi pristanú, nerobia pri jazde v meste citeľnejšie problémy.

(zdroj: Peter Kálmán)

Nissan Qashqai boduje sympatickým dizajnom, ktorý dokáže osloviť obe pohlavia a najmä bohatou výbavou za rozumnú cenu. Už dávno nie je nejakým nomádom z hôr, skôr štýlovým mladíkom v saku, ktorý žije v meste.

Napriek faktu, že druhá generácia je už za polovicou svojho životného cyklu, drží dobre krok so svojimi novými rivalmi a stále dopĺňanie nových technológií do výbavy robia z Qashqaiu atraktívnu ponuku, ktorá ho drží na čele predajov.