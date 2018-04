Holandským cestám už nie je do spevu, ľudia sa z ich melódie išli zblázniť

Cesta pri prejazde správnou rýchlosťou zahrala melódiu, obyvatelia okolitých dedín z tohto milého nápadu nadšení nie sú.

12. apr 2018 o 22:03 Filip Režný

video //www.youtube.com/embed/OgDPcM_1vJs

AMSTERDAM, BRATISLAVA. V Holandsku sa rozhodli bojovať proti cestným pirátom pomocou hudby. Úsek cesty v provincii Frízsko zahral melódiu.

Hlavným zámerom bolo presvedčiť vodičov aby dodržiavali povolenú rýchlosť. Iba vtedy totiž znela hymna frízskej provincie presne tak, ako má.

Tento skvelý nápad krásne zapadol do provincie, ktorej hlavné mesto Leeuwarden sa stalo Európskym hlavným mestom kultúry pre rok 2018. Hoci spievajúca cesta nefungovala ešte ani týždeň, na podnet miestnych obyvateľov je už minulosťou.

Cesta fungovala na rovnakom princípe ako vystúpené čiary na diaľnici, ktoré prenášajú vibrácie cez kolesá do vozidla a hlukom vás upozornia na opustenie jazdného pruhu.

Na papieri to síce znie ako zaujímavá atrakcia a príjemné spestrenie cesty, no v praxi to už tak veselé nie je. Obyvatelia síce proti hymne nič nemajú, no počúvať ju 24 hodín denne by asi začalo liezť na nervy každému.

To samozrejme platí niekoľkonásobne ak sa stále opakuje iba niekoľko sekúnd trvajúci úryvok. K tomu sa navyše opakuje v nepravidelných intervaloch a pri nesprávnej rýchlosti znie skôr depresívne.

Najhoršie to údajne bolo pri prejazde niekoľkých automobilov súčasne. Obyvatelia miestnych dedín označili túto kakofóniu za psychické týranie. Podotýkame, že títo ľudia sú zvyknutí na život pri vojenskej leteckej základni.

Kvôli sťažnostiam domácich tak hudba z cesty opäť zmizla iba po niekoľkých krátkych dňoch v prevádzke. Celý tento nevydarený pokus stál provinciu približne 80-tisíc eur vrátane odstránenia hudobných pruhov.

Podobné hudobné cesty nájdeme aj inde vo svete. V americkej Kalifornii jedna vznikla špeciálne pre reklamu na Hondu Civic, tiež však bola po krátkej dobe zrušená pre sťažnosti na hluk. Našla sa však aj skupina ľudí, ktorej sa nepáčilo odstránenie a tak ju znovu vytvorili na inej ceste, ďalej od obývanej oblasti.