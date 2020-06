Ako s autom správne jazdiť pri prietrži mračien?

Zachovajte chladnú hlavu a prejazd zaplaveným úsekom dobre zvážte.

24. máj 2020 o 6:30 SITA, Peter Kálmán

Málokto by dobrovoľne vošiel so svojim autom do vody, no silné letné búrky pre vodičov občas pripravia aj takúto nástrahu. Ak sa už za volantom dostaneme do takejto situácie, je dobré dodržiavať isté zásady.

Riziko spojené s vodou prichádza už s prvými kvapkami. Pokiaľ predtým dlho nepršalo a cesta je zaprášená, začne sa na nej tvoriť šmykľavá vrstva zo zmesi vody a prachu. Mnoho vodičov si túto skutočnosť neuvedomuje a naďalej dobrzďuje ako pri suchej ceste, čo je chyba. Brzdiť treba už skôr a najmä plynulo.

Pozor na aquaplaning

Ďalšou nástrahou je takzvaný aquaplaning, ku ktorému môže dôjsť najmä na vyťažených úsekoch, kde sú vo vozovke vyjazdené koľaje. Pred rizikami aquaplaningu varuje aj znalec v odbore cestnej dopravy, Milan Holéci.

„Väčšie množstvo vody na povrchu vozovky vytvára podmienky na stratu smerovej a pozdĺžnej stability vozidla vplyvom aquaplaningu, to znamená straty kontaktu vozidla s vozovkou vplyvom vrstvy vody. Takýto jav môže nastať už pri rýchlostiach okolo 80 kilometrov za hodinu a viac na ktoromkoľvek povrchu a na ktoromkoľvek kolese vozidla,“ vysvetlil.

„Znamená to, že v určitom prípade, napríklad pri pohybe vozidla rýchlosťou vyššou ako 80 kilometrov za hodinu za dažďa už pohyb nie je bezpečný, je to pohyb so zvýšeným rizikom," zdôraznil.

Pokiaľ auto musí úplne zabrzdiť zo šesťdesiatkilometrovej rýchlosti, na suchom asfalte potrebuje približne 13-metrovú dráhu, na mokrom až 16-metrovú.

Prejazd zaplavenými úsekmi zbytočne neriskujte

Prívalové dažde so sebou prinášajú aj ďalšie rizika - náhle nahromadenie veľkého objemu zrážok. Kanalizácie v takom prípade nestíhajú odtekať alebo sa rýchlo upchajú nečistotami a na ceste začne vznikať potopa.

Ak je už voda vyššia ako obrubníky, treba zvážiť prejazd, pretože riskujete poškodenie motora. Zradné sú najmä podjazdy, ktoré zaplaví ako prvé. Ak sa vodu rozhodnete prejsť, choďte pomaly, ale zároveň zbytočne nezastavujte, aby ste neuviazli.

Voda pri prietrži mračien býva väčšinou kalná, preto ako si netrúfate odhadnúť jej hĺbku a neviete, či na dne nie sú naplaveniny, radšej zbytočne neriskujte.

Najnebezpečnejší je silný prúd vody, napríklad stekajúci z kopcovitého terénu na cestu. Jeho silu netreba podceňovať, okrem poškodenia auta už v niektorých prípadoch hrozí aj strhnutie z cesty.

Pri prietrži mračien treba by ohľaduplný najmä k chodcom. Pri tvorbe kaluží preto spomaľte a jazdite obozretne. Každý chce byť predsa čo najskôr doma v suchu.