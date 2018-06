Do dražby ide Ford Escort po pápežovi, mohol by stáť 300-tisíc dolárov

Karol Wojtyla na tomto aute jazdil pred vymenovaním za pápeža.

15. jún 2018 o 10:40 Michael Kasarda

INDIANAPOLIS, BRATISLAVA. Na predaj je Ford Escort z roku 1976 s 1,1-litrovým motorom, bez hrdze, ale v nálezovom stave a s viacerými preliačeninami karosérie. Mohol by stáť 150- až 300-tisíc dolárov (130- až 260-tisíc eur).

Takáto zvláštna ponuka sa objavila v katalógu k aukcii veteránov aukčného domu R.M. Sotheby's v meste Auburn v americkom štáte Indiana.

Aukčný dom neskôr priznal, prečo očakáva takú vysokú sumu - auto kedysi patrilo pápežovi.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Krakovský arcibiskup Karol Wojtyla si sedan kúpil pravdepodobne ako nový v roku 1976 a používal ho až do zvolenia do funkcie v roku 1978. Prvý raz sa v aukcii objavilo v roku 1996, kedy sa vydražilo za 102-tisíc dolárov. Do roku 2005 malo toho istého majiteľa, ktorý ho potom - opäť v aukcii - predal za 690-tisíc dolárov, písal web NBC v dobovom článku.

Auto sa predáva v pôvodnom stave, vrátane preliačených dverí a ďalších kozmetických nedostatkov. Niektoré diely v motorovom priestore pokrýva hrdza.

Ide o druhé najdrahšie auto ponúkané v tejto aukcii, hneď po kbriolete Ferrari 365 GTB/4 z roku 1971.