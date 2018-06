Balenie na dovolenku s autom: Aké veci by ste si nemali zabudnúť?

Hádzať veci do kufra treba porade.

19. jún 2018 o 14:10 Michael Kasarda

Americká NASA zamestnáva špecialistov na prípravu rakiet pred letom do vesmíru. Ich úlohou je poskladať, zabaliť, označiť a uložiť všetky veci na svoje miesto.

Väčšina batožiny na vesmírny let musí byť nachystaná už niekoľko týždňov pred odletom. Posledné veci – čerstvé potraviny, osobné veci, vedecké prístroje – sa do kozmickej lode ukladajú, keď do štartu zostáva jedenásť hodín.

Pri pomyslení na balenie raketoplánu zrazu to balenie na dovolenku neznie až tak zle. Obyčajne sa dá stihnúť za jeden večer a do auta stačí nahádzať batožinu nie jedenásť hodín, ale len tesne pred odchodom.

Hoci to môže znamenať, že počas prestávok nič nenájdete, pretože dôležité veci budú na spodku kufra. Pobaliť auto správne je však skoro taká veda, ako pobaliť posádku do rakety.

Na vrch dajte veci, ktoré môžete počas cesty potrebovať. (zdroj: Michael Kasarda)

Začnite dovolenku balením

Balenie neberte ako poslednú oštaru pred vyrazením na dovolenku, ale ako prvé dobrodružstvo na ceste k moru. Potom prichádza na rad samotná príprava batožinového priestoru.

Najprv z neho vyložte nepotrebné veci od odpadkov a zabudnutých parkovacích lístkov až po škrabky na ľad a podobné zimné artefakty.