Nové Volvo S60 má americký pôvod a žiaden diesel

Dvorná divízia Polestar vyladí výkon nového Volva na 415 koní.

21. jún 2018 o 12:26 Peter Kálmán

CHARLESTON. Volvo tento rok dokončilo generačnú obmenu všetkých svojich modelov. Tým posledným je sedan strednej triedy S60, ktorý je zároveň prvým modelom automobilky vyrábaným v USA. Švédsky výrobca si od neho sľubuje veľa, pôjde totiž po krku nemeckej konkurencii.

Samotný dizajn novej S60 nie je žiadnym prekvapením, nadväzuje na skôr predstavenú novinku - kombi verziu V60. Nič to však nemení na fakte, že vyzerá výborne.

Oproti najväčšiemu sedanu S90 má užšie zadné svetlá a medzi nimi miesto pre evidenčné číslo. Bočná línia okien sa zvažuje už nad zadnými dverami čo má dodávať autu športovejší vzhľad. V interiéri sa nič nemenilo, prístrojová doska je typická pre súčasné modely a rovnaká, ako vo V60.

Aj keď sa nové Volvo S60 javí ako konzervatívny sedan, prekvapiť môže svojim výkonom. O ten nebude núdza aj vďaka verziám R-design a najmä úprave od vlastnej divízie Polestar.

Síce sa už dlhšie hovorí o športových modeloch Polestar, ktoré nebudú mať znak Volvo, pri S60 to zatiaľ neplatí a divízia sa postará a najvýkonnejšiu verziu s benzínovým turbom a výkonom až 415 koní. Výrobca udáva zrýchlenie z nuly na sto za 4,3 sekundy. Malo by tak ísť o konkurenta pre BMW M3, Audi S4 a Mercedes triedy C AMG.