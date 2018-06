Aston Martin DBS Superleggera útočí na Ferrari

Nová vlajková loď automobilky má viac ako 720 koní vďaka motoru V12 s dvoma turbami.

27. jún 2018 o 17:28 Filip Režný

GAYDON. Britský výrobca športových atuomobilov Aston Martin pokračuje vo svojom pláne predstaviť sedem nových automobilov v priebehu siedmich rokov. Po modeloch DB11 a Vantage tak prichádza tretí, Aston Martin DBS Superleggera.

Jeho názov čerpá z histórie automobilky, ktorá vzkriesila označenie DBS naposledy použité v roku 2012 pre výkonnejšiu verziu modelu DB9. Prívlastok Superleggera, teda "super ľahký" po taliansky, automobilka naposledy použila v roku 1961 pre Aston Martin DB4.

Novinka konštrukčne vychádza z modelu DB11, z ktorého tiež prevzala pohonnú jednotku. Tou je motor V12 s objemom 5,2 litra a dvoma turbami, no v tomto prípade je naladený na 725 koní a 900 Nm točivého momentu, čo z neho robí najsilnejší Aston Martin v histórii.

Sila je na zadnú nápravu prenášaná cez novú osemstupňovú automatickú prevodovku umiestnenú vzadu pre optimálne rozloženie hmotnosti. Na stovku zrýchli iba za 3,4 sekundy a zastaví sa až pri elektronicky obmedzených 340 kilometroch za hodinu.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Vďaka rozsiahlemu použitiu hliníka a uhlíkových kompozitných materiálov váži celé vozidlo 1 693 kilogramov. O kontakt s povrchom vozovky sa starajú špeciálne pneumatiky Pirelli P-Zero obuté na 21-palcových diskoch.

Nejde iba o rýchlejšiu verziu DB11

Úplne nový je tiež výfukový systém, ktorý je o 10 decibelov hlučnejší, ako v prípade DB11. Podľa vyjadrenia automobilky však nešlo iba o väčší hluk, ale najmä o "kvalitnejší" zvuk.

(zdroj: Aston Martin)

Od modelu DB11 sa odlišuje najmä novými prednými aj zadnými svetlami a obrovskou mriežkou chladiča, ktorá nemusí byť každému po chuti. Vôbec po prvý raz na zadnej časti nenájdeme okridlený znak, jeho miesto zaujal jednoduchý nápis Aston Martin.

Veľká pozornosť bola venovaná aerodynamike, a to aj v spodnej časti vozu. DBS Superleggera pri maximálnej rýchlosti vyvíja prítlak 180 kilogramov, čo je viac ako ktorýkoľvek predošlý model. Zachováva si ale rovnaký aerodynamický odpor ako DB11, ktorý dokáže vyvinúť prítlak iba 70 kilogramov.

(zdroj: Aston Martin)

Mohlo by sa zdať, že ide takmer o pretekárske auto na cesty, no v skutočnosti by mal nový model kombinovať výkon s komfortom. Jeho cieľovou skupinou sú napríklad zákazníci, pre ktorých je Ferrari 812 Superfast príliš ťažko zvládnuteľné.

Za svoje najsilnejšie auto si Aston Martin na nemeckom trhu vypýta minimálne 274 995 eur a k zákazníkom sa dostane v treťom kvartáli roku 2018. Nasledovať ho bude kabriolet Volante, ktorý by mal prísť začiatkom roka 2019.