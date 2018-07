Prvá jazda: Nový Peugeot 508 hrá na emócie

Novinárska prezentácia nového Peugeota 508 začala znepokojivou správou - klasický sedan strednej triedy je už v Európe prežitkom. Na druhej strane ešte nie je dôvod sa tohoto segmentu vzdávať, pretože veľkú časť klientov tvoria firmy, ktoré nakupujú služobné vozidlá.

Obavy Peugeotu, že by mu to už s klasickým sedanom nemuselo vyjsť sa zhmotnili v novom liftbacku, ktorý sa tvári ako kupé, no má byť konkurenciou pre sedany ako Volkswagen Passat, Renault Talisman, dokonca aj BMW radu 3.

Ruku na srdce, francúzske automobilky už párkrát mali smelé predstavy, ale šliapli vedľa v snahe odlíšiť sa. Má teda nový Peugeot 508 šancu uspieť? Ako sa s ním jazdí?

Ostal iba názov

Číselné označenie 508 je nám pri Peugeote známe už osem rokov. Dostal ho nástupca hneď dvoch modelov - 407 a 607, čomu zodpovedala aj veľkosť niekde medzi, čo sa však teraz mení.

Zatiaľ čo triedna konkurencia v podobe liftbackov Škoda Superb a Opel Insignia medzigeneračne opäť podrástla, Peugeot 508 sa pre zmenu scvrkol. Využíva po novom podvozkovú platformu EMP2 s ktorou prišlo aj schudnutie o 70 kilogramov.

Nový Peugeot 508 sa už dá objednať aj na Slovensku. Čo ponúkne?

Pri spätnom pohľade na koncepty Peugeotu zistíte, že 508 nesie dizajnové prvky konceptu Exalt z roku 2014. Potom však ostalo ticho, takže jarná premiéra druhej generácie 508 bola príjemným prekvapením.

Auto, za ktorým sa otočíte

Keď sme prvýkrát videli krivky novej 508, spomenuli sme si na model 406 Coupé z konca 90. rokov. Elegantné čisté línie vtedy navrhlo slávne talianske štúdio Pininfarina, tentokrát si už Peugeot vystačil aj sám.