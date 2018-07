Na diaľnici D2 z Rajky sa zrazili tri kamióny, cestu uzavreli

Obchádzka vedie cez Rajku a Rusovce.

9. júl 2018 o 13:19 (aktualizované 9. júl 2018 o 14:34) Michael Kasarda

Správu priebežne aktualizujeme.

BRATISLAVA. Na diaľnici D2 v smere od Rajky do Bratislavy sa zrazili tri kamióny, diaľnicu museli zavrieť.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Nehodu nahlásili okolo 12:30, informovalo operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru. Na mieste zasahovalo 20 hasičov s piatimi kusmi hasičskej techniky.

Úsek je nehode neprejazdný už od štátnej hranice, kde polícia odkláňa dopravu. Na diaľnici v smere z Maďarska sa preto vytvára kolóna.

Obchádzka vedie po starej ceste cez Rajku a Rusovce.

V jednom kamióne ostal zakliesnený vodič. Ako však následne informovala policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková, vodič, ktorý bol zakliesnený v aute, zomrel.



Polícia už urobila aj dychové skúšky na alkohol, ten u dvoch vodičov nezistili, u nebohého nariadili odber krvi. Škodu na kamiónoch ešte len vyčísľujú.Na diaľnici D2 pred križovatkou Jarovce v smere od Rajky do Bratislavy sa zrazili tri kamióny.

"Vodič nákladného motorového vozidla Mercedes so slovinskými poznávacími značkami z doposiaľ presne nezistených príčin narazil do pred ním idúceho nákladného vozidla takisto značky Mercedes so slovinskými poznávacími značkami, ktoré následne narazilo do ďalšieho nákladného auta Volvo s maďarskými poznávacími značkami. Po náraze zostal vodič prvého Mercedesu bez známok života zakliesnený v priestore kabíny, odkiaľ ho v súčasnosti prostredníctvom techniky vyslobodzujú príslušníci Hasičského a Záchranného zboru," uviedla Mihalíková s tým, že nikto ďalší sa nezranil.