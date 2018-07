Ženský Citroen C3 ELLE je ideálnym autom do mesta

Citroen C3 ELLE - prehľad základných parametrov Cena (Eur) 11 990 Spotreba výrobca / v teste (l) 4,8 / 6,6 Veľkosť kufra (l) 300 Rozmery - rázvor; dĺžka; šírka; výška (mm) 2 540; 3 996; 1 749; 1 474

Automobilky sa často snažia zákazníkov osloviť rozsiahlymi možnosťami prispôsobenia vzhľadu vozidla, a to najmä v segmente malých mestských áut. Výnimkou nie je ani Citroen C3, ktorý patrí k najvýraznejším v triede.

Jeho extravagantný dizajn sa dá skombinovať tak, aby vyhovoval takmer každému. Paletu zaujímavých farieb dopĺňa možnosť zvoliť si jednu z kontrastných farieb strechy.

Štýl Citroenu C3 rozhodne nechýba, no niekto by sa rád odlíšil ešte o niečo jedinečnejšou farebnou kombináciou. Ak patríte k nežnejšiemu pohlaviu a cítite to podobne, máte šťastie - práve na vás je totiž zameraná edícia C3 ELLE.

Limitovaná edícia vznikla v spolupráci so svetoznámym ženským magazínom, ktorý rovnako ako Citroen pochádza z Francúzska. V prvom rade síce ide o imidžovú edíciu, no ponúka tiež bohatú výbavu.

Autor článku nie je zaťažený ani na ružovú farbu, ani na ženské časopisy. Napriek tomu musel sám uznať, že po vizuálnej stránke sa model C3 ELLE podaril.

Ružové detaily sú decentné, ale všadeprítomné

Ružová môže znieť trocha prvoplánovo ako farba pre ženskú edíciu auta, no v tomto prípade funguje. Pravdepodobne aj vďaka tomu, že to s ňou nepreháňali.

Karosérii dominujú jemné odtiene, bielu farbu dopĺňa strecha v béžovej Sable, ktorá je exkluzívna pre túto edíciu. Spätné zrkadlá dostali vrstvu čiernej metalízy, ktorá pri bližšom pohľade odhalí zaujímavé farebné odlesky.