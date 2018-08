Pozreli sme sa na to, prečo má parkovacia kamera taký mizerný obraz

Vyskúšali sme experiment.

2. aug 2018 o 14:03 Michael Kasarda, Peter Kálmán

BRATISLAVA. Parkovacia kamera sa stáva čoraz častejšie súčasťou štandardnej výbavy nových áut. Chcú ju nielen zákazníci, ale aj štáty - v USA je povinnou súčasťou výbavy nového auta od mája tohto roka.

Najmä pri autách neprémiových značiek sa vám môže stať, že pri zaradení spiatočky sa vám premietne len umelecká interpretácia sveta za vami.

Môže však byť problém z nej pochopiť, kde sa auto nachádza a ako je vzdialené od iných predmetov.

Pri cúvaní v noci má obraz potom často bližšie k statickému šumu, ktorý sa podobá na ten zo starého televízora.

A ak sa vám zdá, že podľa kamery ste zaparkovali presne do stredu boxu, po vystúpení možno zistíte, že ste celkom nakrivo.

Dôvodov, prečo môže mať parkovacia kamera taký mizerný obraz, je niekoľko.

Prečo majú kamery zlý obraz v tme

Digitálne senzory na fotoaparátoch a kamerách pracujú s takzvanou hodnotou ISO. Pri filmoch sa touto hodnotou označuje svetelná citlivosť filmu.

Z používateľského hľadiska môžeme o citlivosti na svetlo hovoriť aj pri digitálnych senzoroch, no presnejšie by bolo povedať, že hodnota ISO určuje, ako softvér spracuje zaznamenané dáta do výsledného obrazu.