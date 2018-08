Fordu sa v Európe nedarí, v ponuke možno nechá len SUV a dodávky

V Európe bude Ford tento rok v strate.

1. aug 2018 o 15:00 Michael Kasarda

DETROIT, KOLÍN NAD RÝNOM, BRATISLAVA. Keď o pár rokov prídete do showroomu Fordu v Európe, v ponuke už možno uvidíte len SUV a úžitkové vozidlá. To je plán automobilky na to, ako sa vrátiť zo straty opäť do čiernych čísel.

Ford je v Európe aktuálne v strate, viní z toho prechod zákazníkov od klasických áut ku crossoverom a SUV aj Brexit.

Po ohlásení odchodu Británie z Európskej únie totiž poklesol kurz libry voči Euru. Pričom práve Británia bola pre americkú automobilku najväčším európskym trhom.

Pokles hodnoty libry je dôvodom "väčšiny nášho prepadu zisku v Európe," povedal Jim Farley, riaditeľ globálnych trhov Fordu. "V roku 2016 sme v Európe zarobili 1,2 miliardy dolárov (približne 1,03 miliardy eur, pozn.), slabá libra nám vzala vietor z plachiet," dodáva.