Do dražby putuje ikonické Lamborghini

Countach LP400 S patrí do 105-kusovej série.

15. aug 2018 o 13:47 Filip Režný

MONTEREY, BRATISLAVA. Už o pár dní poputuje do dražby aukčného domu RM Sotheby's skutočne krásny kúsok Lamborghini Countach, jedného z najikonickejších športových automobilov všetkých čias.

Prvýkrát sa model Countach predstavil ešte v sedemdesiatych rokoch. Aj keď samotný tvar sa počas dlhých devätnástich rokov vo výrobe príliš nezmenil, neskoršie modely dostali agresívnejšie aerodynamické doplnky.

Sú to práve tieto modely, ktoré sa do pamäti zapísali najvýraznejšie. A všetko to začalo koncom sedemdesiatych rokov práve modelom LP400 S.

Pôvodný Countach rozhodne nebol nezaujímavým autom, prvý krát sa na ňom objavili napríklad už tradičné "Lambo dvere", ktoré sa otvárajú smerom nahor. Ich účelom nebol len štýl, mali tiež uľahčiť vystupovanie zo širokého športiaku.