SsangYong Tivoli vymenil extravaganciu za štýl (test)

SsangYong Tivoli 1.6 2WD - prehľad základných parametrov Cena od (eur) 19 290 Spotreba výrobca/test (l) 6,6 / 7,7 Objem batožinového priestoru (l) 423 Rozmery - dĺžka, šírka, výška, rázvor (mm) 4 202, 1 798, 1 600, 2 600

Mnoho ľudí na Slovensku juhokórejskú značku áut SsangYong vôbec nepozná. Iní si pri jej názve spomenú na exotické SUV s extravagantným dizajnom, ktoré si zopár zvedavých záujemcov kúpilo, no nikdy nemalo v Európe veľkú šancu na úspech.

Kórejská značka SsangYong má však pozoruhodnú históriu. Vznikla v roku 1964 a po dobu svojej existencie vystriedala niekoľko vlastníkov, neraz bola premenovaná a dokonca to dotiahla až do úplneho krachu.

Tieto okolnosti výrazne ovplyvnili jej vývoj a rast. SsangYong je štvrtým najväčším výrobcom automobilov v Južnej Kórei a v roku 1991 podpísal spoluprácu so značkou Daimler-Benz.

Zo spolupráce vtedy vznikol model Musso, ktorý bol v 90. rokoch sľubným začiatkom aj na slovenskom trhu. Potom prišli až príliš extravagantné kreácie a SsangYong začal tápať, až to skončilo bankrotom.

Vo februári 2011 získala 70 percent podielu v SsangYongu indická spoločnosť Mahindra & Mahindra Limited, čo značke pomohlo k novému štartu a snahe opäť osloviť aj európskych zákazníkov.

SsangYong Tivoli je prvý model, ktorý prichádza s novou érou značky a chce uspieť aj v Európe.

Mestské SUV zaujme originálnym dizajnom

Tivoli má pred sebou neľahkú úlohu. Vstupuje totiž do (z hľadiska aktuálnych čísel predaja) kľúčového segmentu európskych značiek. S dĺžkou 4,2 metra mierne prerastá segment malých, no zároveň ešte úplne nedorástol do triedy kompaktných SUV.