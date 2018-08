Najziskovejšou automobilkou sveta je Suzuki, Nemci majú problémy

Suzuki predbehlo BMW.

22. aug 2018 o 10:37 Michael Kasarda

MNÍCHOV, BRATISLAVA. Nemecké automobilky doplácajú na problémy s emisiami, kurz eura aj obchodnú vojnu USA. BMW tak stratilo pozíciu najziskovejšej automobilky na svete, predbehlo ho Suzuki.

Suzuki malo v druhom kvartáli tohto roku 11,8-percentnú maržu, BMW 11,4-percentnú. Vyplýva to zo štúdie spoločnosti Ernst & Young, ktorú cituje Handelsblatt.

To znamená, že z každých sto eur obratu má Suzuki prevádzkový zisk 11,80 eura, BMW o 40 centov menej. Ide o údaje len za druhý štvrťrok - za celý prvý polrok je BMW stále na čele ziskovosti.

Prepadli sa aj ďalšie nemecké automobilky - Daimler (Mercedes-Benz) spadol z tretieho miesta na šieste s maržou 6,5 percenta, Volkswagen je tesne za ním.

"Situácia v prvom polroku nemeckým automobilkám veľmi nepriala, no v druhom polroku sa to ešte nemusí zlepšiť," vysvetľuje Peter Fuss, analytik Ernst & Young. Automobilky podľa neho v prvom polroku ohlásili veľké investície a trápili sa s prechodom emisných meraní na systém WLTP, no brzdil ich aj obchodný konflikt medzi Čínou a USA.

Peter Fuss však zdôrazňuje, že tieto problémy s obchodnou vojnou a emisiami sa v druhom polroku ešte môžu zhoršiť.

Francúzske či japonské automobilky také veľké problémy nemajú. Analytik to zdôvodňuje tým, že majú inak zorganizovanú sieť tovární a zameriavajú sa na iné trhy.