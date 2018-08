V Európe jazdí už milión elektromobilov, stále je to málo

Predaje narástli o 40 percent.

30. aug 2018 o 14:34 Michael Kasarda

LONDÝN, BRATISLAVA. Po cestách v Európe jazdí už milión elektromobilov a plug-in hybridov. Ich predaj za prvý polrok stúpol medziročne o 42 percent.

Od januára do júna sa v EÚ a na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a Švajčiarsku predalo 195-tisíc áut, ktoré sa dajú nabíjať z elektrickej siete.

S tým, ako predaje elektrifikovaných áut rastú, by ich na konci roka mohlo po starom kontinente jazdiť až 1,35 milióna. Odhaduje to analytická spoločnosť EV-Volumes, ktorú cituje The Guardian.

"Milión nabíjateľných áut je dôležitý míľnik v ceste za elektrifikáciou a nižšími emisiami, ale samozrejme to stále nestačí," povedal Viktor Irle, trhový analytik spoločnosti.

Do milióna elektroáut sa započítavajú osobné autá ako aj úžitkové dodávky, či už plne elektrické, ale aj plug-in hybridné. Tie vedia prejsť aspoň krátku vzdialenosť na elektrinu ešte pred tým, ako sa naštartuje spaľovací motor.

Tradične najväčším trhom pre elektromobily je Nórsko, kde sú "zelené" autá daňovo výrazne zvýhodnené. Do konca roka by ho mohlo predbehnúť Nemecko.

Za prvý polrok boli približne dve percentá áut elektrifikované, za celý rok 2018 by ich trhový podiel mohol narásť na 2,35 percenta.

Európa dosiahla miliónovú métu len rok po Číne, kde sa predá najviac áut na svete. Očakáva sa, že počet elektromobilov v USA takisto dosiahne milión koncom roka - keď Tesla začne vo väčšom vybavovať objednávky na Model 3.