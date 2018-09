Rozkopávky v Bratislave: Čo sa nestihlo do začiatku školského roka

Pripravené sú aj dobré správy.

31. aug 2018 o 17:21 TASR, Michael Kasarda

BRATISLAVA. Pondelkovú rannú cestu do práce či do školy si radšej dobre naplánujte a z domu vyrazte skôr. So začiatkom školského roka sa doprava v Bratislave a okolí môže výrazne zhoršiť.

V pondelok 3. septembra sa žiaci vracajú do škôl, čo spolu s koncom prázdnin a dovoleniek zvýši množstvo áut na cestách najmä v rannej špičke medzi siedmou a deviatou hodinou.

Vodičom neuľahčuje situáciu ani stav ciest. Na začiatku septembra ešte ostávajú na cestách viaceré dopravné obmedzenia.

V prípade tých najväčších nejde o meškajúce letné opravy, ktoré už mali byť dávno hotové. Vodičov zdržia plánované rozkopávky či obmedzenia, ktoré sú často súčasťou väčších projektov, ako je napríklad výstavba nultého obchvatu.

Pripravili sme prehľad najdôležitejších dopravných obmedzení v Bratislave a okolí, ktoré môžu skomplikovať dopravu na začiatku školského roku.

Mlynské nivy budú bez obmedzení. Na chvíľu

Začneme jednou dobrou správou. Križovatka ulíc Mlynské nivy a Karadžičova pri autobusovej stanici bude od pondelka plne prejazdná.

Prečítajte si tiež: Bulvár na Mlynských nivách budú stavať rok a pol. Začnú v máji a cestu napokon celú neuzavrú

O sprejazdnení informoval developer HB Reavis, ktorý rozsiahlu rekonštrukciu ulice Mlynské nivy od mája realizuje. Počas leta pracoval investor na prekládke kanalizačného zberača, aby neskôr mohol vymeniť sútokovú komoru.

"Tieto práce boli nateraz ukončené a od najbližšieho pondelka bude križovatka pre osobnú dopravu plne funkčná," spresnil. V tomto úseku však stále treba počítať so zlým stavom vozovky, zvýšeným pohybom stavebných strojov a zvýšenou prašnosťou.

Rekonštrukcia je rozdelená na viacero fáz, k celkovej uzávere ulice nedôjde. Obnova je vyčíslená predbežne na 24 miliónov eur, investor ju zrealizuje na vlastné náklady. Počiatočné fázy by mali byť ukončené počas tohtoročnej jesene. Nový bulvár by mal byť k dispozícii pre obyvateľov i návštevníkov Bratislavy na jeseň 2019.

Dopravný podnik Bratislava zároveň na svojom webe informuje o zmenách odklonov súvisiacich s výstavbou na tejto ulici.

Obchvat Bratislavy: Zjazd Bajkalská uzavrú

Výmenu asfaltu v úseku Einsteinovej ulice už cestári dokončili minulý týždeň, mostné uzávery na moste Lafranconi boli hotové od začiatku augusta.

Prvé dva septembrové týždne bude teda premávka na diaľničnom obchvate bez obmedzení, potom sa však opäť skomplikuje.