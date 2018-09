Fordu sa nedarí. Investovať doň je riziko, tvrdia odborníci

Problémy automobilky sa premietli do ratingu jej akcií.

3. sep 2018 o 13:58 Daniel Balucha

DETRIOT, BRATISLAVA. Keby sa Fordu darilo ešte o trochu horšie, jeho akcie by boli odpadom. Investovať do americkej automobilky je teraz rizikom, hovoria odborníci.

Ratingová agentúra Moody's Investors Service vykonávajúca medzinárodný prieskum akcií a dlhopisov, minulý týždeň v stredu znížila rating akcií spoločnosti Ford Motor Company.

O chvíľu sa z akcií môže stať zdrap papiera

Z hodnotenia Baa2 klesli na Baa3 - o jednu úroveň nad tým, aby ich akcie boli - v trhovom žargóne - odpadom.

Akcie americkej automobilky označila za rizikové a ratingový výhľad sa zmenil zo stabilného na negatívny.

Riaditeľ Fordu Jim Hackett, už skôr informoval o tom, že vo Forde sú mimoriadne nespokojní s výsledkami predaja predovšetkým na európskom trhu.

Tu Ford očakáva, že rok uzavrie v strate.

Výrobcovi áut však nerobí vrásky iba Európa. Problém má tiež na trhoch v Severnej či Južnej Amerike. Rovnako tak Ford zápasí aj s rastúcou konkurenciou v Číne.

Plán na záchranu

Všetky tieto problémy prinútili automobilku k realizácii záchranného plánu s názvom "Fitness Redesign".

V rámci programu Fitness Redesign, Ford prehodnotí všetky oblasti svojho obchodného portfólia, s cieľom ukončiť uzatváranie viacerých nových zmlúv, alebo zrušiť niektoré podniky, ktoré nebudú schopné generovať primerané výnosy.

Klesajúci rating výrazne ovplyvňujú výzvy, ktoré Ford pri realizácií tohto plnú čakajú.

Celý proces by mal prebehnúť v rozmedzí od troch do piatich rokov a automobilku to bude stáť 11 miliárd eur.

Fitness Redesign je v súčasnom stave nevyhnutnosťou, no bude trvať niekoľko rokov kým sa preukážu všetky jeho výhody.