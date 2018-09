Vyskúšali sme Cadillac Escalade a zažili Ameriku na kolesách (test)

Cadillac Escalade 6,2 V8 Platinum Základná cena / Verzia od (eur) 110 420 / 126 205 Spotreba kombinovaná, výrobca / test (l) 12,6 / 15,3 Objem batožinového priestoru (l) 431 - 2668 Rozmery - rázvor; dĺžka; šírka; výška (mm) 2946; 5179; 2061; 1890

Čo vám ako prvé napadne pri slovnom spojení "veľké SUV"? Pravdepodobne BMW X5 či Mercedes GLE, prípadne Range Rover alebo Porsche Cayenne.

Týchto modelov sa na Slovensku ročne predajú desiatky kusov a aj keď poskytujú vysokú úroveň luxusu a niektoré aj celkom zaujímavé motory, na našich cestách akoby zovšedneli. Navštívte podzemné parkovisko bratislavského nákupného centra a z každého modelu uvidíte aj dva-tri exempláre.

Na Slovensku si však môžete oficiálne kúpiť aj jedno veľké SUV, pri ktorom budete mať istotu, že rovnaké len tak nestretnete - Cadillac Escalade. Nielenže vytŕča z davu (doslovne), ale aj ponúka (na naše pomery) netypický a veľmi atraktívny prístup k tomu, čo znamená luxusné auto.

Cadillac Escalade je auto, ktoré vyzerá na ceste naozaj pôsobivo a má imidž, štýl a výbavu, ktoré mu môžu tí konkurenti z Európy závidieť.

Na parkovisku ho nemusíte dlho hľadať

Escalade je najväčšie SUV, ktoré Cadillac - a vlastne celý koncern General Motors - vyrába. Za veľkou mlákou ide len o jedno z mnohých "Full-size" SUV, no na miestne pomery ide o naozaj raritne veľké auto.

Veľkosť je totiž to prvé, čo vám na Escalade udrie do očí. Nie je pritom vôbec taký veľký, má zhruba rovnaké rozmery ako minivan či menšia dodávka (necelých 5,2 metra na dĺžku a dva metre na výšku), no vďaka krabicovitej stavbe s vysokou kapotou a prakticky kolmým predkom pôsobí naozaj dominantne.

Na bežnom parkovisku ho len tak ľahko neprehliadnete: