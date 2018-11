Subaru prichádza s prvým plug-in hybridom, využíva technológiu Toyoty

Novinka je určená pre americký trh.

21. nov 2018 o 7:59 Daniel Balucha

Na blížiacom sa autosalóne v Los Angeles predstaví japonská automobilka Subaru svoj prvý plug-in hybridný model. Malé SUV dostalo názov Crosstreck Hybrid 2019. Vychádza z modelu XV a predávať sa zatiaľ bude iba na americkom trhu.

Plug-in hybridný automobil je kombináciou dvojlitrového motoru typu Boxer, pohonu všetkých kolies, automatickej prevodovky Lineartronic a dvoch elektromotorov.

Obidva elektromotory sú v Crosstrecku využité naplno. Prvý autu slúži ako štartér alebo generátor pre dobíjanie batérií, druhý zas poháňa motor v elektrickom alebo hybridnom režime, a tiež zhromažďuje elektrickú energiu pri brzdení.

Premyslený systém brzdenia

Treba uznať, že systém brzdenia premysleli inžinieri zo Subaru do najmenšieho detailu a to hneď z niekoľkých dôvodov. Po stlačení pedálu začne auto v prvom rade mechanicky brzdiť, no zároveň bude brzdnú silu rozkladať medzi samotné spomaľovanie a rekuperáciu elektrickej energie.

Celý proces brzdenia je navyše navrhnutý tak, aby plnil aj ďalšie úlohy. Bude napríklad znižovať spotrebu paliva či predlžovať životnosť batérií.

Subaru Crosstrek Hybrid (zdroj: Subaru)

Modrá je dobrá

Subaru Crosstreck Hybrid 2019 vznikol aj vďaka spolupráci značiek Subaru a Toyota. Dostal preto technológiu Toyoty Prius, čoby priekopníka elektrického pohonu osobných áut vo svete.

Pre ekologický model so systémom Subaru StarDrive Technology, ktorý na čisto elektrický pohon prejde takmer 30 kilometrov a zvládne na ňom prekonať sto kilometrovú rýchlosť,je okrem strieborných detailov k dispozícii aj originálna modrá farba s názvom Lagoon Blue Pearl.

Či sa prvý plug-in hybrid od Subaru bude predávať aj v Európe, automobilka zatiaľ neprezradila. V pláne je aj príchod 48-voltového systému mild-hybrid.