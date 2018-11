Ferrari F40 Tribute je moderná interpretácia legendárneho športiaku

Neoficiálne vizualizácie kombinujú prvky F40 a dnešný dizajn Ferrari.

23. nov 2018

BRATISLAVA. Ako by mohlo vyzerať moderné Ferrari F40? Túto otázku si položil dizajnér Samir Sadikhov z Azerbajdžanu a tu je jeho odpoveď.

Legendárne Ferrari F40 sa nezmazateľne zapísalo do histórie automobilizmu. Svetu sa predstavilo v roku 1987 a ide o posledné Ferrari, ktoré pred smrťou schválil sám zakladateľ značky Enzo Ferrari.

Svojho času šlo o najrýchlejšie sériovo vyrábané auto na svete. Stala sa z neho tiež dizajnová ikona, ktorá návrhárov inšpiruje do dnešného dňa.

Práve preto si ho Sadikhov vybral ako inšpiráciu pre svoje dizajnové cvičenie. Ide však čisto o jeho neoficiálny osobný projekt, s ktorým talianska automobilka nemá nič spoločné.

Cieľom nebolo iba okopírovať charakteristické prvky F40 do akéhosi retro dizajnu. Práve naopak, jeho projekt F40 Tribute predstavuje Ferrari F40 prenesené do súčasného dizajnového jazyka automobilky.

Aj na modernom dizajne sú odkazy na Ferrari z osemdesiatych rokov zjavné. Najvýraznejším prvkom je masívny zadný spojler, pod ktorým sa nachádzajú štyri zadné svetlá.

Jedným z menej obvyklých detailov na pôvodnom aute boli tri koncovky výfuku. Tie sa preniesli aj na tento projekt, nie sú však umiestnené horizontálne ale vertikálne.

Odkazy pokračujú ďalej, spomeňme napríklad výduchy na bokoch auta alebo päťlúčové kolesá, ktoré by mali byť modernou verziou tých pôvodných.

Aj keď ide o veľmi podarený projekt, isté veci by potrebovali doladiť. Zboku auto pôsobí trocha ako hračka vďaka krátkym previsom a obrovským kolesám.

Sadikhov sa neuspokojil iba s exteriérom a navrhol aj kabínu. Tá si tiež berie príklad z predlohy a obsahuje iba tie najnutnejšie prvky. Pre auto navrhol dokonca aj uhlíkový monokok.

Na výsledok si spraví názor každý sám, no vôbec by nás neprekvapilo, ak by sa niekto s dostatočným obnosom peňazí pokúsil pretaviť jeho predstavu do reality. Len by to chcelo ešte mierne doladiť proporcie.