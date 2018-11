Kvôli Modelu 3 Tesla takmer skrachovala, priznal Musk

Riskantný krok nakoniec priniesol svoje ovocie.

28. nov 2018 o 19:25 ČTK

NEW YORK. Ťažkopádny štart výroby elektromobilu Model 3 priviedol americkú automobilku Tesla až na pokraj krachu. Priekopník výroby elektromobilov už má ale to najhoršie za sebou, povedal šéf a zakladateľ firmy Elon Musk webu Axios.

Tesla podľa Muska prichádzala o peniaze "ako divá". Od definitívneho konca ju delilo len pár týždňov a riešiť výrobné problémy bolo nesmierne ťažké.

Tesla má ambíciu preniknúť s finančne dostupným Modelom 3 z luxusného segmentu na masový trh elektromobilov. Spustenie jeho výroby však mesiace sprevádzali problémy.

Vytýčené ambiciózne výrobné ciele bola automobilka nútená stále odďaľovať a nakoniec sa jej ich podarilo splniť len za cenu enormných nákladov.

Teraz sa však zdá, že jej riskantná stávka vyšla. Po mesiacoch, ktoré Musk popisoval ako "výrobné peklo", sa Tesle podarilo vykázať v treťom štvrťroku prvýkrát po dvoch rokoch zisk.

"Človek by nikdy nemal byť sám so sebou spokojný, takže musíme ďalej tvrdo pracovať - ​​ale myslím, že to najhoršie už sme prekonali," zveril sa Musk začiatkom novembra v podcaste technologického blogu Recode.

Model 3 bol v prvom polroku 2018 najpredávanejším na trhu luxusných áut strednej triedy. Pred druhým automobilom Mercedes C mal zhruba dvojnásobný náskok.

V treťom kvartáli Tesla zvýšila tempo výroby a počet hodín potrebných na montáž Modelu 3 sa znížil o viac ako 30 percent. Automobilka týchto vozidiel zmontovala 53 239, a len nepatrne tak zaostala za očakávaným cieľom vyrábať ich 5 000 týždenne.