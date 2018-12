Toyota Camry už má cenník, koľko stojí konkurent Škody Superb?

V ponuke bude s hybridným motorom.

4. dec 2018 o 16:52 Peter Kálmán

BRATISLAVA. Toyota tento rok ohlásila viacero dôležitých noviniek. Kým príde na jar nová RAV4 a v lete Corolla, návrat na trh zažíva vlajková loď Camry s hybridným pohonom.

Veľký sedan v Európe nahrádza Avensis a bude konkurentom pre lídrov D-segmentu, ako Volkswagen Passat, či Škoda Superb. Má však japonský sedan s americkými koreňmi šancu u nás uspieť?

Zaujímavosťou je, že hoci má Camry rozmery podobné Superbu, zameria sa pravdepodobne na úplne inú klientelu. Zatiaľ čo sa vlajková loď od Škody ponúka vo verzii liftback a kombi aj s pohonom všetkých kolies, Camry bude len ako hybridný sedan s predným náhonom, poriadnym benzínovým, hoci jediným motorom a celkom zaujímavou výbavou hodnou limuzíny.

Rozmery Toyota Camry Škoda Superb rázvor (mm) 2 825 2 841 dĺžka (mm) 4 885 4 861 šírka (mm) 1 840 1 864 výška (mm) 1 445 1 453 objem kufra (l) 525 625

V zámorí sa už nová generácia nejaký čas predáva, a to aj so šesťvalcom, no u nás bude k dispozícii jedine s 2,5-litrovým benzínovým štvorvalcom s hybridnou technológiou kombinovanou s automatickou prevodovkou e-CVT.

S motorom z Lexusu

Rovnaký motor používa prémiový Lexus ES. Má výkon 218 koní, maximálny krútiaci moment 221 Nm a zrýchlenie na stovku za 8,3 sekundy. Maximálnu rýchlosť výrobca udáva len 180 km/h, čo je však na naše cesty viac, než dostačujúce.