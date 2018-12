Pozrite si veľký prehľad áut, ktoré prídu v roku 2019

Medzi novinkami sa objaví Škoda Octavia i Volkswagen Golf.

19. dec 2018 o 12:01 Daniel Balucha, Peter Kálmán

Alfa Romeo

Koncern Fiatu sa síce dostal do značnej letargie s uvádzaním nových modelov, no v budúcom roku by mal uviesť na trh ďalšiu generáciu kompaktného modelu Guilietta. Veľkosťou opäť pôjde o konkurenta Volkswagenu Golf či Seatu Leon, a jeho najväčšou výhodou by mohol byť pohon zadných kolies. Fanúšikovia športovej jazdy si tak zrejme znova prídu na svoje.

Aston Martin

Luxusná automobilka sídliaca v Anglickom Gaydone si pre nás na rok 2019 pripravila hneď štyri nové modely. Pôjde o Rapide E, z ktorého sa vyrobí len 155 exemplárov a jeho cena sa odhaduje na 270-tisíc eur.

Ďalšou novinkou zo stajne Aston Martin bude model Valkyrie. Ten dostane 12-valcový motor s výkonom tisíc koní a predávať sa bude za približne 3,5 milióna eur. Napriek tomu sú však už všetky kusy vypredané.