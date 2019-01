Diaľničné úseky aj rýchlostné cesty sú zjazdné, vodičov môže potrápiť hmla

Povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý.

22. jan 2019 o 7:53 SITA

BRATISLAVA. Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký, informuje Slovenská správa ciest na svojej webovej stránke www.zjazdnost.sk.



Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý.

V hornatejších polohách stredného a východného Slovenska miestami pokrytý vrstvou kašovitého až utlačeného snehu hrúbky jeden až tri centimetre, na cestách nižších kategórií miestami utlačeným až zľadovateným snehom do piatich centimetrov, v okolí Trstenej na cestách III. triedy až do desať centimetrov.



Všetky horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký. Na HP Vrchslatina, Podspády, Huty, Vernár, Súľová, Grajnár je na vozovke miestami utlačený sneh hrúbky jeden až dva centimetre.

Na HP Herlianske Sedlo je utlačený sneh hrúbky štyroch až piatich centimetrov. Na HP Cukmantel je miestami zľadovatený sneh do troch centimetrov.



Pre hmlu je dohľadnosť do 50 m v okolí lokality Rusovce, do 100 m v okolí lokalít Triblavina, Šamorín, Veľký Meder, Dunajská Streda, Lozorno a Šaľa.



Snehové reťaze pre vozidlá nad 3,5 t sú potrebné na ceste II/558 Stakčín - Ulič, na cestách III. triedy v obvode Stakčín a pre všetku dopravu na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá.