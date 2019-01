Ružová farba nie je to jediné, čo dokáže Toyota Aygo ponúknuť (test)

Toyota Aygo Selection x-cite 1.0 VVT-i Cena od / testovaný model (eur) 8 490 / 10 590 Spotreba výrobca / test (l) 4,1 / 4,9 Objem batožinového priestoru (l) 168 Rozmery - rázvor, dĺžka, šírka, výška (mm) 2 340; 3 465; 1 615; 1 460

Ak zvažujete kúpu štýlového mestského autíčka, nepodľahnite hneď módnej vlne malých crossoverov, ktoré si automobilky trúfajú označiť za SUV. Mnohé z nich stavajú imidž na prvé miesto a ľudia sú často ochotní si priplatiť iba za vyšší posed a trocha plastu navyše.

Existujú aj iné alternatívy, ako osvedčené malé hatchbacky. Tie dnes žijú v tieni svojich nafúknutých súrodencov, ktorí ich postupne z ponuky vytláčajú.

Vynovená Toyota Aygo sa im ako komiksový hrdina rozhodla postaviť a do boja si so sebou berie poriadnu dávku štýlu za veľmi priaznivú cenu. Bude jej to však stačiť?

S modelom Aygo sme sa po prvýkrát stretli v roku 2005, keď bola na trh uvedená prvá generácia. Vzišla zo spolupráce s francúzskymi automobilkami, ktorej výsledkom boli aj Peugeot 107 a Citroen C1.

Trojicu maličkých a jednoduchých áut do mesta si ľudia okamžite obľúbili. O tom svedčí aj fakt, že prvé Aygo vydržalo vo výrobe takmer desať rokov.