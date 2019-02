Vynovený Volkswagen Passat vie jazdiť bez vodiča a má nový motor

Ponúkne vylepšený hybrid.

6. feb 2019 o 14:39 Peter Kálmán

WOLFSBURG. Volkswagen sa pustil do odhaľovania svojich tohtoročných noviniek.

Tou prvou je modernizovaný modelový rad Passat, ktorý sa čoskoro dočká poradového čísla 30 miliónov vyrobených áut od roku 1973.

Síce ide o facelift ôsmej generácie vyrábanej od roku 2014, automobilka tvrdí, že rozsah zmien z Passata robí o pol generácie novšie auto. Čo všetko sa teda zmenilo?

Zvonku sú zmeny skôr len kozmetického charakteru, nový je predný aj zadný nárazník, zmenili sa tiež svetlá.

Majú technológiu IQ.Light, ktorú už dostal nový Touareg. Jednotlivé diódy sa prispôsobujú okolitej premávke tak, aby vodiči a chodci neboli oslepení.

Zozadu facelift Passatu spoznáte aj vďaka pridanému nápisu v strede veka batožinového priestoru.

Podobné riešenie mala v minulosti vlajková loď Phaeton a dnes tiež Arteon.

Viac inteligencie na palube

Ani v interiéri netreba hľadať väčšie dizajnové zmeny, tie sa týkajú skôr technológií. Nový je multimediálny systém Modular Infotainment Matrix s troma veľkosťami obrazoviek od 6,5 do 9 palcov.

Štandardom je už zabudovaná SIM karta so stálym online pripojením a novinkou je hlasové ovládanie podobné systému MBUX v Mercedesoch.

Prečítajte si tiež: Volkswagen Arteon sa už zaobíde aj bez vodiča (test)

Generačnou obmenou prešiel digitálny prístrojový štít s 11,7-palcovou obrazovkou a vylepšeným ovládaním jednotlivých funkcií.

Po novom Volkswagen združuje balík jazdných asistentov pod názov IQ.

Drive a z Passatu robí už takmer autonómne auto. Vďaka pokročilému adaptívnemu tempomatu pribudla funkcia Travel Assist.

Vďaka nej auto nerozpoznáva už len dopravné značky, ale aj podľa nich prispôsobí rýchlosť alebo spomalí pri vjazde do obce, či na kruhový objazd. Funkcia je k dispozícii pri rýchlosti od 0 do 210 km/h.

Nový diesel aj plug-in hybrid s väčším dojazdom

Najväčšími zásahmi si prešla plug-in hybridná verzia Passat GTE. Výkon sústavy elektrického a spaľovacieho motora 1,4 TSI ostáva nezmenených 218 koní, no kapacita batérie sa zväčšila z 9,9 na 13 kilowatthodín. V praxi to znamená čisto elektrický dojazd 55 kilometrov, pri starom meracom cykle NEDC by to bolo 70 kilometrov.

Z konvenčných spaľovacích motorov sme zvedaví na nový dieselový dvojliter 2.0 TDI Evo s výkonom 150 koní.

Najslabší z naftových motorov 1,6 TDI ponúka 120 koní a naopak, najsilnejším ostáva doteraz 240-koňový dvojliter.

Opatrené sú selektívnou katalickou redukciou s využitím kvapaliny AdBlue.

Benzínové jednotky ostávajú pri výkone 150 až 272 koní a všetky dostali filter pevných častíc.