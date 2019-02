Nový Opel Corsa ukázal prvý detail. Čo o ňom zatiaľ vieme?

Technológiu bude zdielať s Peugeotom 208.

13. feb 2019 o 22:28 Peter Kálmán

RÜSSELSHEIM. Opel si v uplynulých rokoch prešiel turbulentným obdobím. Po tom, čo ho niekdajšia materská automobilka General Motors predala koncernu PSA Peugeot Citroen, nasledovala vlna reštrukturalizácií a s ňou aj starnutie súčasných modelov.

Necelý mesiac pred ženevským autosalónom sa však nemecká automobilka pripomína, pretože chystá príchod novej generácie svojho dôležitého modelu - Opelu Corsa.

Opel svoje mestské auto v súčasnosti vyrába v piatej generácii označenej písmenom E, ktorá prišla v roku 2014. Konštrukčne však malá Corsa vychádza ešte zo staršej generácie D, takže podvozkovo ide o auto z roku 2006. Prišiel tak najvyšší čas na príchod Corsy F.

Zatiaľ ostáva jej podoba tajomstvom, no Opel do sveta vypustil prvú fotografiu s detailom predného svetla. Ukazuje sa tak matrix LED technológia IntelliLux, ktorá bola doteraz výsadou Insignie a Astry.

Vznik novej Corsy ovplyvnila práve zmena majiteľa nemeckej automobilky. Nová Corsa už totiž mala prísť pred rokom s využitím skrátenej podvozkovej platformy D2XX, ktorá vznikla ešte pod taktovkou General Motors. V pokročilom procese vývoja však prišlo rozhodnutie zo strany Peugeotu postaviť Corsu už na jeho platforme CMP.

Ako prvý model ju dostal DS 3 Crossback a čoskoro aj nová generácia Peugeotu 208 vyrábaného v Trnave. Koncepcia umožní okrem spaľovacích motorov aj príchod čisto elektrickej verzie, ktorej sa dočká tiež Corsa.

Opel už jeden elektromobil so zaujímavými parametrami v Európe ponúkol, no General Motors, ktorý zabezpečoval finálnu montáž v USA spoločne so Chevroletom Bolt, nestíhal autá dodávať a neskôr prišli problémy súvisiace so zmenou majiteľa. Corsa sa tak stane prvým masovo vyrábaným elektromobilom značky Opel.

Zatiaľ nie je jasné, kedy presne sa dočkáme premiéry, no s najväčšou pravdepodobnosťou až koncom leta, pred jesenným autosalónom vo Frankfurte. Opel už totiž avizoval, že na jarný autosalón v Ženeve tentokrát nepríde.