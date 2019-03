Alfa Romeo ukázalo, ako by malo vyzerať najkrajšie SUV

V sériovej podobe sa zaradí do ponuky k väčšiemu SUV Stelvio.

5. mar 2019 o 16:52 Filip Režný

ŽENEVA. Každý si chce ukrojiť kus ziskov z populárneho segmentu SUV, inak to nie je ani v prípade talianskej automobilky Alfa Romeo. Tá sa chystá v blízkej budúcnosti zaútočiť na trh s prémiovými kompaktnými SUV.

Dizajn nového modelu nám ukazuje elegantný koncept Tonale. Ten účinne kombinuje typické prvky z histórie značky s moderným dynamickým dizajnom.

21-palcové disky si osvojili motív kruhov typický pre vozy Alfa Romeo. Dizajn pripomínajúci ciferník starého telefónu automobilka používa už od šesťdesiatych rokov.

Ďalším typickým prvkom ktorý sa po rokoch vracia sú trojité predné svetlá pripomínajúce modely BZ alebo Brera. Zadné svetlo sa drží súčasných trendov a tiahne sa naprieč celou šírkou vozidla.

Model by mal stáť na rovnakej platforme ako Jeep Renegade, no mal by poskytnúť výrazne odlišný jazdný zážitok. Automobily Alfa Romeo si získali obľubu v prvom rade vďaka svojim skvelým jazdným vlastnostiam.

Crossover Tonale by mal ponúkať aj možnosť hybridného pohonu, hoci presné údaje zatiaľ nie sú známe. Malo by ísť o kombináciu spaľovacieho motora na prednej náprave a elektromotora na zadnej, pričom cieľom je skôr väčší pôžitok z jazdy než nižšie emisie.

(zdroj: Alfa Romeo)

V kabíne okrem obrazovky pred vodičom a centrálnej obrazovky infotainmentu nájdeme navyše aj ďalšie displeje umiestnené na výduchoch vetrania. O atmosférické osvetlenie sa starajú podsvietené panely.

Zatiaľ nevieme ako veľmi sa bude produkčná verzia líšiť od tohto konceptu, je však jasné, že niektoré detaily ako úzke spätné zrkadlá sa do výroby nedostanú. Dúfame však, že podarený vonkajší dizajn sa príliš meniť nebude.

Zatiaľ nie je jasné kedy spoznáme sériovú podobu druhého crossoveru Alfa Romeo, ktorý sa zaradí pod svojho väčšieho súrodenca Stelvio. Podľa plánov automobilky z minulého roka by sa mala ponuka rozrásť o kompaktné SUV do roku 2022.