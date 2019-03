James Bond nebude vytvárať emisie, dostane elektrický Aston Martin

Rapide E by mal vzniknúť len v 155-kusovej sérii.

15. mar 2019 o 12:09 Peter Kálmán

LONDÝN. V chystanom filme Bond 25 už nebude najznámejší agent 007 prispievať k produkovaniu emisií. Do výbavy totiž prvýkrát dostane elektromobil. elektrický Aston Martin Rapide E.

V poradí už 25. film so slávnym britským agentom by sa mal do kín dostať až o rok, no už teraz režisér Cary Joji Fukunaga predstavil svoj zámer vykresliť agenta 007 ako uvedomelého voči ochrane životného prostredia, ale zároveň na to príliš neupozorňovať.

Našťastie hlavný hrdina ostane verný značke a nepresadne do nejakého Nissanu Leaf, dokonca ani do Tesly. Keďže neodmysliteľnou súčasťou filmov je už roky Aston Martin, tak jediným adeptom s nulovými emisiami je chystaný model Rapide E.

Pre automobilky išlo o prestíž, keď sa ich nové modely objavili v bondovkách ešte pred oficiálnym uvedením na trh. Tentokrát však môže byť situácia odlišná. Aston Martin chce elektrický Rapid predstaviť už v závere roka, testovanie prototypov sa začalo už dávnejšie.