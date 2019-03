Hyundai i20 má po facelifte, v tieni Fabie je neoprávnene (test)

Hyundai i20 - prehľad základných parametrov Cena od / verzia od (eur) 9 190 / 14 590 Spotreba mesto - výrobca / test (l) 7,3 / 8,1 Objem batožinového priestoru (l) 301 Rozmery - rázvor; dĺžka; šírka; výška (mm) 2 570; 4 035; 1 734 (bez zrkadiel); 1 474

Výber malých áut B segmentu je na Slovensku celkom pestrý, no napriek tomu mu v počtoch predaných kusov suverénne kraľuje Škoda Fabia. Sú však aj ďalšie zaujímavé alternatívy, ktoré by bolo pri výbere chybou nevyskúšať. Jednou z nich je Hyundai i20, ktorý minulý rok prešiel faceliftom.

V redakčnom teste sme si ho vyskúšali prakticky so všetkým, čo sa dá k malému Hyundaiu objednať. Čo všetko ponúka a koľko má vlastne zmysel investovať do malého auta?

Spomínate si, keď sa na našich cestách bežne objavovali autá v základnej výbave? Ľudia neváhali ísť do biednych výbav a aj preto vznikali dnes už nepochopiteľné verzie, ako napríklad Fabia Junior. Majitelia sami seba presviedčali, že im také auto stačí, no rýchle vymiznutie z ciest svedčilo o opaku.

Časy, keď na lepšie nebolo, sú už našťastie preč a mnohí si pri kúpe nového auta radi priplatia. Viaceré komfortné prvky však logicky dvíhajú magickú "cenu od". Čo má však človek robiť, ak si chce dopriať klimatizáciu, krajšie kolesá, na zimu vyhrievané sedadlá a ideálne aj prepojenie infotainmentu so smartfónom?

Zadné svetlá môžu byť za príplatok s LED svetením. (zdroj: Peter Kálmán)

Do toho sa pre väčšiu bezpečnosť pridá ešte balík jazdných asistentov, krajšia metalická farba, prípadne do mesta aj automatická prevodovka. Ani sa nenazdáte a cena auta je zrazu dvojnásobná, no len máločo by sme si dnes z výbavy odopreli, a tak sme vo vynovenom Hyundai i20 riešili podobnú dilemu.

Čas na drobné zmeny

Zatiaľ čo prvá generácia i20 nám nápadne pripomínala Opel Corsu, tá druhá priniesla už celkom originálny dizajn. Auto je v predaji od roku 2014, takže facelift už bol len otázkou času. Potešilo nás však pri ňom, že Hyundai neostal iba pri dizajnových vylepšeniach, hoci aj tie sú prospešné.