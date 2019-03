Vyskúšali sme najlacnejšie veľké SUV a off-road v jednom (test)

SsangYong Rexton - prehľad základných parametrov Cena od / verzia od (eur) 27 790 / 37 490 Spotreba mesto - výrobca / test (l) 8,4 / 9,2 Objem batožinového priestoru (l) 1 051 Rozmery - rázvor; dĺžka; šírka; výška (mm) 2 865; 4 850; 1 960; 1 825

Prvý kontakt s Rextonom sprevádzali predsudky. Kórejskú značku SsangYong sme vždy sledovali iba tak jedným okom. V 90. rokoch u nás zaznamenala úspech s modelmi Musso, Korando a neskôr Kyron.

Potom však kvôli zmenám majiteľa aj výstredným kúskom ako Actyon prišiel bankrot. Značky sa však ujal indický gigant Mahindra, a tak v roku 2011 začala nová etapa SsangYongu.

Druhá generácia Rextonu prišla pred dvoma rokmi a teraz sa oficiálne dostáva aj na slovenský trh. Hoci pri spomenutí značky SsangYong málokto v našom okolí vedel, o čom hovoríme, Rexton si nás počas týždňového testu získal. Ak by sme ho mali charakterizovať obsahom šatníka, tak cez týždeň sa k nemu hodí oblek a cez víkend flanelová košeľa s gumákmi.

Rexton je poctivé veľké SUV a jeho rozmery si naplno uvedomíte, až keď zaparkujete vedľa Škody Kodiaq, ktorá je zrazu smiešne malá. Výstredný dizajn je už minulosťou, zozadu trochu pripomína produkciu Subaru. Nikdy by sme nepomysleli, že Ssangyong niekedy dokážeme spojiť so slovom elegancia, no pri Rextone to zjavne ide.