Ford má dodávku pre rýchlych kuriérov a milovníkov tuningu

Upravený model vychádza z Transitu Connect.

13. máj 2019 o 6:31 Daniel Balucha

YORK. Vytunovať sa dá prakticky všetko. Ford je známy tým, že do drsného obalu neváha zabaliť aj svoje pracovné dodávky. Najnovší počin je sen každého rýchleho kuriéra.

Waleská tuningová spoločnosť MS-RT zaoberajúca sa úpravou úžitkových Fordov totiž opäť dokázala, že kreativita jej pracovníkom nechýba.

Tentokrát si do parády zobrali malú pracovnú dodávku s názvom Transit Connect, ktorú pretransformovali do stavu, za aký by sa nehanbili ani fanúšikovia ostrého Focusu RS.

Ford Transit Connect upravený spoločnosťou MS-RT (zdroj: MS-RT)

Exteriér obohatili o prvky ako 18-palcové disky OZ Racing, športový predný nárazník, LED svetlomety alebo zadný spojler a nárazník s difúzorom. O agresívny vzhľad auta sa postarajú napríklad doplnkové prahy po bokoch karosérie, štyri koncovky výfuku či polep "Limited Edition".

Výrazne zmeny nastali aj vo vnútri praktickej dodávky. Interiér je dokonca potiahnutý kožou nappa a semišom. Všetky upravené autá majú volant vyložený karbónom a 6-palcový dotykový displej s navigáciou a parkovacou kamerou.

Usmiať sme sa museli, keď sme sa dozvedeli, že výrobca každému klientovi k autu pribalí aj praktické vrecúško obsahujúce autokozmetiku, aby bolo o ich Ford Transit Connect vždy dokonale postarané.

Ford Transit Connect upravený spoločnosťou MS-RT (zdroj: MS-RT)

A motor? Všetky upravené autá bude pohánať 1,5-litrový naftový štvorvalec s výkonom 118 koní a krútiacim momentom 270 Nm. Cena za verziu s manuálnou prevodovkou bola stanovená na 23 995 libier (27 862 eur) a za automatickú ešte o tisíc libier viac.

Automobilka Ford udelila tuningovej spoločnosti MS-RT licenciu na oficiálnu úpravu jej modelov, čo znamená, že všetky tieto autá majú štandardnú záručnú dobu.