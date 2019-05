Čo sa stalo s Teslou Roadster vynesenou do vesmíru?

Auto s figurínou je vyše 333 miliónov kilometrov od Zeme.

16. máj 2019 o 15:09 Peter Kálmán

BRATISLAVA. Pamätáte si, ako Elon Musk minulý rok vystrelil do vesmíru svoju červenú Teslu Roadster? Na obežnú dráhu sa dostala 6. februára 2018 ako prvý sériovo vyrábaný automobil vo vesmíre.

Spoločnosti SpaceX, ktorá Teslu dopravila pomocou rakety Falcon Heavy, si vtedy celkom oprávnene získala pozornosť celého sveta. Do Roadsteru posadili figurínu kozmonauta, ktorý dostal prezývku Starman podľa skladby od Davida Bowieho z roku 1972.

K sledovaniu Starmanovej cesty SpaceX pustil ďalšie Bowieho tematické skladby ako Space Oddity či Life on Mars. Na prístrojovú dosku dostal odvážny šofér odkaz "Nepanikár!" a jeho prvé štyri hodiny vesmírnej jazdy vysielal SpaceX naživo.

Čo je však s Teslou a jej vodičom teraz? Spaceman za takmer rok a pol stráveným za volantom zrejme už má dôvod na paniku.

Prečítajte si tiež: Rakete Falcon Heavy sa prvýkrát podarilo trojité pristátie

Pohyb vozidla zaznamenáva stránka whereisroadster.com, podľa ktorej je červená Tesla vzdialená od Zeme vyše 333 miliónov kilometrov a pohybuje sa rýchlosťou 25-tisíc km/h.

Prvýkrát obrátku na svojej dráhe auto dokončí po 557 dňoch, teda v polovici augusta 2019. Starmana možno prekvapí, že vtedy neuvidí Zem. Najbližšie k nej bude až v marci 2021.

Počet kilometrov, do ktorého sa na Teslu Roadster vzťahovala záruka výrobcu, už Muskovo niekdajšie auto presiahlo 16 747-krát. Na Zemi by to malému roadsteru stačilo prejsť všetky cesty takmer 27-krát.

Vlastné auto Elona Muska ešte počas svojho pozemského života. (zdroj: Wikipedia)

Smutnou správou je, že z auta a figuríny za volantom už zrejme ostali iba fragmenty. Okrem nástrahy v podobe drobných meteoritov, ktoré auto ničia, sa pridáva aj slnečné žiarenie a vesmírne lúče, ktorú urýchľujú rozpad všetkých nekovových materiálov. Okrem Starmenovho odevu tak už podľahol skaze nielen interiér a pneumatiky, ale aj karoséria vyrobená z uhlíkových vlákien.

Hoci auto ani Starmana od prvých hodín na obežnej dráhe už nikto nevidel, vedci sa zhodujú, že po roku už zrejme z Tesly toho veľa neostalo a tak zrejme ďalej krúži už iba jej kovový rám.