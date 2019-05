Nové BMW radu 3 ukazuje aký má byť športový sedan

BMW 320d xDrive - prehľad základných parametrov Cena od / verzia od (eur) 36 650 / 43 950 Spotreba kombinovaná - výrobca / test (l) 5,3 - 6,2 / 5,9 Objem batožinového priestoru (l) 480 Rozmery - rázvor; dĺžka; šírka; výška (mm) 2 851; 4 709; 2 068 (so zrkadlami); 1 435

Existuje niekoľko áut, ktoré sú na trhu už po mnoho generácií a sú vzorom pre ostatné vozy v triede. Spomeňme napríklad Volkswagen Golf alebo Range Rover.

Za ich menom sa skrýva oveľa viac než len auto. Sú to stálice, ktoré majú svojich verných fanúšikov a často určujú smer, akým sa celý segment uberá. A jedným z nich je určite aj BMW radu 3.

Už desiatky rokov definuje trojka ako má vyzerať správny športový sedan. Samozrejme sa počas bohatej histórie modelu podarilo občas šliapnuť vedľa, napriek tomu je dodnes vnímaná ako ideálny sedan pre ľudí, čo radi šoférujú.

V posledných rokoch autá urobili obrovský technologický skok a najviac utrpel práve zážitok z jazdy. Autá sa stali neosobnými, z volantu sa vytratil cit a na športový zvuk potrebujeme reproduktory.

V mnohých každodenných situáciach sa už automobily dokážu riadiť takmer sami. Na jednu stranu je to úžasné, no čo to znamená pre autá, ako je práve slávna trojka?

So zmenami opatrne

Na aute je od začiatku jasné, že v Mníchove vedia čo ich zákazníci očakávajú. Už pri pohľade na exteriér vidno, že dizajnéri príliš riskovať nechceli. Pomerne konzervatívny dizajn však ozvláštnili primeranou dávkou zaujímavých detailov.