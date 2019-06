Lamborghini spravilo zo športiaku Huracán auto do terénu

Netradičná štúdia sa dočkala úprav.

6. jún 2019 o 6:11 Filip Režný

SANT'AGATA BOLOGNESE. Vždy ste túžili zobrať svoje Lamborghini Huracán do lesa alebo sa s ním preháňať po poľných cestách? Neznie to ako najlepší nápad, no pre najnovší koncept od talianov je to hračka.

Netradičná štúdia nesie meno Lamborghini Huracán Sterrato a je určená práve do terénu. Nejde však o teréniak na štýl starého Lamborghini LM002 ani o moderné SUV ako Urus.

Ako naznačuje samotný názov, základom je Huracán EVO, menší športiak z ponuky značky. O pohon sa stará vidlicový desaťvalec s objemom 5,2 litra, ktorý posiela 640 atmosférických koní na obe nápravy.

Sterrato však narozdiel od sériovej verzie nie je určené na dokonale hladký asfalt. Rýchlosť superšportu má preniesť do oveľa drsnejšieho prostredia nespevnených ciest.

Na svoju novú úlohu ho prispôsobili početnými úpravami, medzi ktoré patrí v prvom rade odlišné odpruženie. Auto teraz sedí o 47 milimetrov vyššie a dočkalo sa aj rozšírenia o 30 milimetrov.

Disky si zachovávajú 20-palcový priemer, no tentokrát sú obuté do pneumatík s vyšším profilom. Parkovanie pri obrubníku by tak mohlo byť o niečo menej stresujúce.

(zdroj: Lamborghini)

Aby Huracán zvládol náročný terén bez poškodenia, spodná časť auta je spevnená a chránená hliníkovým krytom, ktorý v zadnej časti zároveň slúži ako funkčný difúzor. Tmu pred ním prerazia prídavné LED svetlá na streche a nárazníku.

Rovnako vážne to myslí Huracán Sterrato aj v interiéri, kde nájdeme titánový ochranný rám a karbónové sedadlá so štvorbodovými pásmi.

Samozrejme ide iba o štúdiu a je naivné predpokladať, že sa niečo podobné dostane do výroby. Huracánu tak zatiaľ zostáva namiesto terénu zdolávať opatrne mestské spomaľovače.