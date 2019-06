Prvá jazda: S novým BMW X7 sme sa vybrali do Rumunska

BUDAPEŠŤ, SIBIU. Novinárske prezentácie áut sú prirodzene najmä o prvom kontakte s najnovším modelom, no predvádzacie akcie sa dajú robiť aj trochu inak.

V BMW sa rozhodli, že uvedenie najväčšieho SUV v ponuke X7 a modernizácia vlajkovej lode radu 7, si zaslúžia niečo veľkolepejšie.

Obe autá sú navrhnuté na pohodlné zdolávanie dlhých ciest, v prípade X7 sú ambície aj na rodinné dovolenky. Vznikol tak nápad absolvovať s luxusnými BMW trasu dlhú takmer 3500 kilometrov, počas ktorej by novinári spoznávali čaro európskych krajín. Vždy iná skupina, iný úsek a vždy aspoň dva cudzie štáty.

BMW Grand Media Tour tak odštartovala v Poľsku, prešla Českom na Slovensko, odtiaľ ďalej do Maďarska, Rumunska a v poslednom úseku cez Bulharsko do Grécka. My sme absolvovali takmer 700-kilometrový úsek z Budapešti do mesta Sibiu v rumunskej Transylvánii.

Hoci znie cieľ ako ideálne miesto pre expedíciu drsných off-roadov, prečo si cestu nevyskúšať aj s luxusným SUV? Bohužiaľ, naozaj iba cestu, organizátori nechceli X7 posielať do terénu, hoci výbavu na to má. Rozhodnutie sme akceptovali, ide o typ auta, ktorý bude aj tak tráviť väčšinu času na spevnených cestách.

Ako BMW X5, len väčšie

Nielen na fotografiách, ale aj naživo pôsobí X7 skutočne robustne a má všetko veľké vrátane charakteristických ľadviniek prednej masky. K veľkosti X7 nám pasujú, ale pri facelifte limuzíny radu 7 si na ne budeme ešte nejaký čas zvykať.

Čo sa nám na dizajne X7 najviac páči, je jeho priamočiarosť bez zbytočne prekombinovaných línií. Zároveň na ňom hneď vidieť primárny cieľ – poskytnúť dostatok priestoru sedemčlennej posádke.