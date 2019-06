Lexus ES 300h zmenil taktiku a pôsobí antistresovo (test)

Lexus ES 300h F Sport Top Cena od / testovaný model (eur) 44 204 / 64 400 Spotreba výrobca / test (l) 4,6 / 6 Objem batožinového priestoru (l) 454 Rozmery - rázvor, dĺžka, šírka, výška (mm) 2 870; 4 957; 2 117; 1 445

Rozmohol sa nám vo svete áut taký nešvár, že limuzíny sa hrajú na športiaky. Pretekajú sa vo výkone, majú tuhé nastavenie tlmičov, pohon všetkých kolies alebo samosvorný diferenciál.

Existuje medzi nimi viacero skvelých áut, ktoré môžete prevetrať na okruhu. Na druhej strane sa ponúka otázka, prečo by mala byť limuzína vyššej strednej triedy vlastne športová?

Takéto myšlienky nám samozrejme nenapadli za volantom BMW M5, kde by zrejme na ne ani nebol čas, ale pri teste nového hybridu Lexus ES 300h.

Pokiaľ sa veľmi neorientujete v ponuke prémiovej japonskej značky, trochu vám pomôžeme.

Toyota sa netají tým, že na konci 80. rokov stvorila Lexus, aby hlavne v Spojených štátoch konkuroval nemeckým prémiovým značkám. Dodnes sú tak v ponuke tri triedy sedanov. Najmenším je IS (skratka pre Intelligent Sports), ktorý veľkosťou zodpovedá Mercedesu triedy C, BMW radu 3 či Audi A4.

Na opačnom konci je vlajková loď Lexusu, ktorou je model LS (luxury sedan), teda japonská alternatíva k Mercedesu triedy S, BMW radu 7 či Audi A8.

Lexus ES 300h (zdroj: Peter Kálmán)

Nás však tentokrát zaujíma stredne veľký sedan od Lexusu. Dlhé roky ho zastupoval model GS (Grand Sedan), no značka sa rozhodla urobiť zmenu, takže po novom ho budeme poznať pod označením ES (executive sedan).

Paradoxom je, že vo svete ide od začiatku existencie značky o najpredávanejší sedan Lexusu, no až so siedmou generáciou prvýkrát prichádza do Európy. Boli sme preto zvedaví, či dokáže konkurovať Mercedesu triedy E, BMW radu 5 a okrem Audi A6 napríklad aj Jaguaru XF.

S génmi Toyoty Camry

Zatiaľ čo nemecká konkurencia má elektrinu v ponuke len tak okrajovo, Lexus ES u nás kúpite iba ako hybrid s označením 300h. Veľmi elegantne strihnutá limuzína tak má pod kapotou jedine 2,5-litrový štvorvalec kombinovaný s elektromotorom a systémovým výkonom 218 koní. Samozrejmosťou pri japonských hybridoch je elektronicky riadená prevodovka s plynule meniteľným prevodom e-CVT.