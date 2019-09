Mitsubishi Outlander PHEV má chuť sa neustále zdokonaľovať (test)

Mitsubishi Outlander PHEV - prehľad základných parametrov Cena od / verzia od (eur) 22 990 / 42 990 Mestská spotreba - v spolupráci s elektromotormi (l/100km) 2 Objem batožinového priestoru (l) 463 Rozmery - rázvor, dĺžka, šírka, výška (mm) 2 670; 4 695; 1 810; 1 710

Mitsubishi Outlander PHEV je prvé plug-in hybridné SUV s pohonom všetkých kolies na svete a pre väčšinu z nás aj starý známy. Veď Európe sa toto auto predstavilo už v roku 2013 i keď je pravda, že o dva roky neskôr prešlo výraznou modernizáciou.

Podarený facelift a neustále vylepšovanie plug-in hybridnej technológie zabezpečili, že v marci 2016 bol Outlander PHEV svetovo druhým najlepšie predávaným plug-in hybridom. Prvenstvo mu vtedy vyfúkol Chevrolet Volt.

Modelový rok 2019 priniesol súčasnej vlajkovej lodi značky Mitsubishi niekoľko noviniek a vylepšení. Práve to je dôvod, prečo Outlander PHEV dorazil na týždňový test do našej redakčnej garáže.

Veľké SUV má po poslednom vylepšení okrem iného aj vyšší výkon, väčšiu kapacitu batérie a nový benzínový motor s objemom 2,4 litra, ktorý pracuje v Atkinsonovom cykle.

My sme boli zvedaví predovšetkým na to, ako plug-in hybridný Outlander jazdí v čisto elektrickom režime a aká je jeho kombinovaná spotreba v reálnych podmienkach.

Dizajnu pomohli decentné zmeny

Z výzoru exteriéru cítiť, že bol navrhnutý tak, aby naplnil očakávania klientov aj mimo starého kontinentu.

Na naše pomery možno trochu odvážnejšie tvary karosérie však zaujali aj Európanov a stačilo preto postupne dolaďovať detaily.

Najnovšia modernizácia sa dotkla najmä prednej masky, ktorá je kompletne obmenená. Dominujú v nej lesklé čierne plasty a skutočne veľké množstvo chrómovaných dielov. Omladenú prednú časť auta ešte dopĺňa moderné LED denné svietenie.

Mitsubishi Outlander PHEV 2019 (zdroj: Daniel Balucha)

Mitsubishi Outlander PHEV je pomerne veľké auto a tvarom svojej karosérie sa to vôbec nesnaží zakrývať. Dlhý rázvor kolies (2,7 m) so značnými prevismi umocňuje pocit robustnosti, avšak zhoršuje prejazdové uhly a celkovo schopnosti japonského SUV v teréne.

Ďalšími novinkami sú zadný spojler, ktorý by mal prispieť k lepšej aerodynamike auta, a tiež 18-palcové disky kolies, vďaka ktorým pôsobí Outlander hodnotnejším dojmom. Chrómová lišta nesmie chýbať ani vzadu, v tomto prípade spája koncové LED svetlá.

V interiéri cítiť, že vek sa oklamať nedá

Keďže legendárne Mitsubishi Pajero končí a nedočká sa nástupcu, vrcholom ponuky japonskej značky s diamantami v logu sa stáva práve Outlander.

Zvonku je vďaka postupnému modernizovaniu stále príťažlivý, no vo vnútri už za konkurenciou v mnohom zaostáva.

Prvé čo nás po nastúpení do auta príjemne zaskočilo, bol bohatý vnútorný priestor. Ide síce o veľké SUV, no ani v tomto segmente nie je úplnou samozrejmosťou, že vás auto tak poteší svojou vzdušnosťou. V Outlanderi sú navyše použité kvalitné materiály, čo ešte vylepšuje príjemný pocit.

Oproti konvenčnému Outlanderu sa plug-in hybridná verzia na prvý pohľad vôbec nelíši. Originálny je volič automatickej prevodovky a "otáčkomer", vďaka ktorému viete, kedy pracujú elektromotory a kedy sa už zapája aj spaľovací agregát.

Mitsubishi Outlander PHEV 2019 (zdroj: Daniel Balucha)

Vyhrievaný kožený volant má príjemný tvar a dá sa z neho nastaviť všetko okrem palubného počítača. Ten má svoj ovládač schovaný za volantom. Všetky ostatné tlačidlá sú umiestnené celkom intuitívne a aj keď majú dosť archaický tvar, vodič sa rýchlo zorientuje.

Ergonómia je teda v Outlanderi vyriešená pomerne slušne. Sedadlá sú mohutné a pohodlné, avšak koženkový poťah bez možnosti odvetrávania je v lete hotovou pohromou.

Najväčšou slabinou v interiéri nového Outlanderu je výrazne zastaralý multimediálny systém. Na 7-palcovej dotykovej obrazovke sa síce dajú nájsť všetky potrebné informácie, no reaguje pomalšie a zaobísť sa budete musieť aj bez zabudovanej navigácie.

Do práce i na voľný čas

Mitsubishi Outlander PHEV poteší aj posádku na zadných sedadlách. V prvom rade určite pohodlným nastupovaním a slušnou priestrannosťou, nechýba zásuvka na 230 V s výkonom 1500 W, ktorá vám umožní dobiť si notebook, tablet či fotoaparát.

Rovnaká sa dokonca nachádza v batožinovom priestore, takže milovníci piknikov na zelenej lúke si môžu napríklad uvariť čerstvú kávu. Samotný kufor má objem 463 litrov, čo nie je úplne oslnivé číslo, no na každodenné využitie podľa nás stačí.

Mitsubishi Outlander PHEV 2019 (zdroj: Daniel Balucha)

Keď sme už pri každodennom používaní auta, nemôžeme opomenúť širokú ponuku moderných asistentov. Outlander PHEV sleduje mŕtvy uhol, v prípade prekážky sám zabrzdí a parkovanie spríjemňuje kamera.

Na diaľnici sme ocenili prítomnosť adaptívneho tempomatu, no sklamal nás asistent pre udržiavanie vozidla v jazdnom pruhu, ktorý funguje len pasívne a otravne pípa.

Z celkového pohľadu má Mitsubishi Outlander PHEV všetko, čo moderné luxusné SUV potrebuje, avšak všetky komfortné prvky výbavy už prezrádzajú svoj vyšší vek a v konkurenčných modeloch fungujú lepšie.

Tri rôzne pohony

Najzaujímavejšie na Outlanderi PHEV je bez pochýb spôsob fungovania jeho plug-in hybridného pohonu. Ako sa na plug-in hybrid patrí, v aute sa nachádza jeden spaľovací motor a dva elektromotory.

Spaľovací má výkon 135 koní a najvyšší krútiaci moment 211 Nm. Predný elektromotor má 82 koní a zadný 95, pričom predný disponuje krútiacim momentom 137 a zadný 195 Newtonmetrov. Celkový systémový výkon auta je teda podľa výrobcu 224 koní.

Outlander PHEV má vďaka spolupráci elektromotorov pohon všetkých kolies označený ako S-AWC. V praxi to znamená, že zadný pohon má na starosti zadný elektromotor, takže nie je potrebný kardanový hriadeľ.

Tri režimy Mitsubishi Outlander PHEV: Čisto elektrický - Auto je plne poháňané elektromotormi, ktoré čerpajú šťavu z batérie. Tá ma kapacitu 13,8 kWh a SUV v elektrickom režime prejde takmer 50 kilometrov. V prípade zapnutej klimatizácie či jazde po diaľnici je to pochopiteľne o niečo menej. Výhodou je, že na elektrinu môžete jazdiť rýchlosťou až 135 km/h. Sériový hybridný - Kolesá sú primárne poháňané elektromotormi. V prípade vyššieho výkonu sa k batérii pohonu pridá aj elektro generátor, poháňaný spaľovacím motorom. Pri vybití batérie pod určitú hodnotu, sa generátor pripája skôr. Paralelný hybridný - Auto v tomto režime poháňa spaľovací motor (zväčša pri rýchlej jazde po okresných cestách alebo diaľnici) a podľa potreby výkonu a krútiaceho momentu sa pridávajú elektromotory.

Aktuálny tok energie v Outlanderi PHEV. (zdroj: Mitsubishi)

Vhodný skôr do mesta

V rámci nášho redakčného testu sme s Outlanderom jazdili v rôznych podmienkach. V mestskej prevádzke sa veľké SUV cíti najlepšie. Vie jazdiť na čisto elektrický pohon, prípadne stlačiť spotrebu paliva na úroveň dvoch litrov na sto kilometrov.

Využíva plachtenie či rekuperáciu a jej účinnosť si môže vodič nastavovať v šiestich stupňoch páčkami pod volantom, čím výrazne šetrí financie.

Horšie je to už v prípade, že sa s Outlanderom PHEV vyberiete na dlhšiu cestu a strávite stovky kilometrov na diaľnici. Vtedy auto zhltne aj 7,5 - 8 litrov benzínu. Vzhľadom k veľkosti motora je to síce stále sympatický udaj, no plug-in hybridné SUV tu začína strácať význam.

V Európe sa Outlanderu PHEV darí predovšetkým vďaka dotáciám, ktoré svojim obyvateľom poskytujú severské štáty, čo by znovu malo platiť aj na Slovenku. Pri pomoci od štátu vo výške 3 000 eur je plug-in hybridné SUV zaujímavá voľba.

Výsledok nášho testovania je nakoniec celkom jednoduchý. Mitsubishi Outlander PHEV je skvelý spoločník do mestskej premávky, ktorý poteší svižnou a úspornou jazdou, menej už dávkou komfortu. Ak často jazdíte dlhšie trasy, odporúčame sa skôr poobzerať po nejakom úspornom naftovom konkurentovi.

Mitsubishi Outlander PHEV 2019 (zdroj: Daniel Balucha)