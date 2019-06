V Bratislave a jej okolí hlásia vodiči viacero nehôd, tvoria sa kolóny

Šoféri sa zdržia zhruba od desať do dvadsať minút.

25. jún 2019 o 9:14 TASR

BRATISLAVA. V Bratislave a jej blízkom okolí hlásia vodiči kolóny a viaceré nehody.

Šoféri sa miestami zdržia zhruba od desať do 20 minút.

Zelená vlna RTVS upozorňuje na nehodu na bratislavskom Moste Apollo smerom do Petržalky.

Nehody sú aj na diaľnici D1, a to smerom na bratislavský Prístavný most a pred Bratislavou smerom zo Senca na 15. kilometri diaľnice.

Stella Centrum hlási kolóny a zdržanie od desať do 20 minút na diaľnici D2 za Stupavou v smere do Bratislavy, v hlavnom meste na ulici Svornosti, na Popradskej, Hradskej či Račianskej.

Taktiež na D1 pred vjazdom do Bratislavy a pred Prístavným mostom.

Zdržania vodiči hlásia momentálne aj z mestskej časti Vajnory smerom do centra, v Dunajskej Lužnej v smere do Rovinky a Bratislavy, v Moste pri Bratislave v smere do hlavného mesta či v Ivanke pri Dunaji v smere od Bernolákova a za Studeným a Miloslavovom v smere do Bratislavy.